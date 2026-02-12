Меньше чем в среднем по стране. В Алтайском крае продолжает снижаться количество абортов
Женщин, которые были готовы прервать беременность, но в итоге передумали, становится больше
12 февраля 2026, 09:15, ИА Амител
В 2025 году в Алтайском крае беременность прервали порядка 1400 женщин. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала главный внештатный гинеколог регионального Минздрава и главврач перинатального центра "Дар" Ирина Молчанова. Она подчеркнула, что показатель стабильно снижается уже на протяжении нескольких лет.
Взялись за дело раньше остальных
По словам Молчановой, показатель количества абортов в регионе сейчас ниже, чем в среднем по стране. Врачи, конечно, гордятся таким результатом, но подчеркивают, что нужно "снижаться" и дальше.
«Даже эти полторы тысячи — это один из основных повреждающих факторов репродуктивного здоровья в крае. Безопасного аборта просто не бывает», — настаивает специалист.Она также подчеркнула, что снижение количества прерванных беременностей — это результат комплексной работы.
«Алтайский край — регион передового опыта по борьбе с абортами. Мы изначально ввели комплексный подход, привлекли к этой работе психологов и социальных работников. У нас все это практиковалось до того, как страна ввела», — прокомментировала Ирина Молчанова.
При этом продолжает увеличиваться количество женщин, которых удалось отговорить от прерывания беременности. В 2025 году треть всех женщин, имеющих твердое намерение сделать аборт, в итоге передумали, выносили и родили детей.
«33% от всех, кто пришел на аборт, — это больше 600 женщин. Тоже весомый вклад нашей службы в повышение рождаемости», — сказала гинеколог.Кстати, показатель абортов среди несовершеннолетних в регионе тоже находится на рекордном минимуме и ниже, чем в среднем по России.
Боремся с тем, что создали сами
Молчанова напомнила, что абортная культура сформировалась именно в России.
«Мы первая страна, которая разрешила легальные аборты. Это было в 1920 году. Для женщин это стало флагом свободы, за которую они так боролись. Государство было молодым, была сексуальная революция, количество абортов было большим», — рассказала врач. Но уже к 1936-му от этой практики отказались — прерывание беременности официально запретили. Впрочем, российских женщин было уже не остановить.
«Наши женщины всегда отличались характером. Сказали: "Будем умирать, но аборты будем делать". Так началась целая эпоха криминальных абортов. Из-за них страна ежегодно теряла больше трех тысяч женщин», — с сожалением заметила Молчанова. В 1956-м, когда в стране была "оттепель", к практике легальных абортов вернулись вновь. Самым ужасающим по количеству прерванных беременностей, по словам врача, стал 1964-й: по всему Союзу провели больше 5 млн абортов.
Она также подчеркнула, что сегодня смертность от абортов в Алтайском крае сведена к минимуму. За это нужно сказать спасибо развитию медицины и фармацевтики.
09:19:17 12-02-2026
А рожать стали больше?
11:02:23 12-02-2026
Гость (09:19:17 12-02-2026) А рожать стали больше?...
А это, как говорится, засекречено. Иначе всё тайное станет явным.
09:25:24 12-02-2026
дай Бог сил этим женщинам
ребенка вырастить это не кошку завести
09:59:01 12-02-2026
Внимание! В интернете тема есть интересная. О пользе полового воздержания для мужчин. Оказывается, сил прибавляется и ума. А ещё, получается абортов меньше и алиментов . Морально-этические нормы не нарушаются Я пробовал, вроде не обман. Только сорваться можно в марафон)
10:08:12 12-02-2026
Гость (09:59:01 12-02-2026) Внимание! В интернете тема есть интересная. О пользе полово... И потом здрастуй простатит, после таких воздержаний. Особенно у молодых, когда прут гормоны.
15:59:01 12-02-2026
Гость (10:08:12 12-02-2026) И потом здрастуй простатит, после таких воздержаний. Особенн...
Ха-ха. Лапша на уши девушкам: "Воздержание вредит мужскому здоровью" - это одна из форм склонения девушек к не желанному сексу, сначала из жалости, а потом из супружеской обязанности. Объясню наивным: "Отсутствие секса и онанизма компенсируется естественными ночными паллюциями" - сон с эротическими сновидениями - это здоровье, а секс по взаимной любви и для деторождение - это блаженство и семейное счастье.
06:56:25 13-02-2026
Гость (15:59:01 12-02-2026) Ха-ха. Лапша на уши девушкам: "Воздержание вредит мужско... Знаток еще тот. Застой в простате ни к чему хорошему не приводит. Ну а девушкам об этом говорить для жалости - это вообще какое-то дно. Других способов ты не знаешь?
10:27:39 12-02-2026
Гость (09:59:01 12-02-2026) Внимание! В интернете тема есть интересная. О пользе полового воздержания для мужчин. С каких это пор простатит полезен стал? Именно его и получишь при воздержании.
16:36:15 12-02-2026
Гость (10:27:39 12-02-2026) С каких это пор простатит полезен стал? Именно его и получиш... это МИФ!
10:08:41 12-02-2026
Молчанова выдает желательное за действительное. работаю в больнице, за 25 год прошло порядка 600 абортов.. и это только 1 больница ..а всего в крае 200 больниц...
11:52:23 12-02-2026
бгг (10:08:41 12-02-2026) Молчанова выдает желательное за действительное. работаю в бо...
Пусть лучше врет наверх о положительной динамике, чем сказать реальные цифры и получить вообще запрет на аборты в крае, как в Горном Алтае
12:05:28 12-02-2026
бгг (10:08:41 12-02-2026) Молчанова выдает желательное за действительное. работаю в бо... Дык они специально оперируют процентами и количеством. Только никогда не указывают цифру от которых отталкиваются этих расчетах.
12:17:00 12-02-2026
Гость (12:05:28 12-02-2026) Дык они специально оперируют процентами и количеством. Тольк... 1. В РФ нет отдельной статистики по абортам. То есть в аборты попадают абсолютно все беременности, по какой-либо причине не заканчивающиеся родами - внематочные беременности, замершие беременности, самопроизвольные выкидыши, аборты по мед. показаниям. Так что это изначально цифры ни о чем. 2. Насколько я знаю, даже при этом по статистике число абортов снижалось. По причине того хотя бы, что была более-менее нормальная контрацепция и все же некоторое половое воспитание. Но нет, надо было устроить цирк с конями и запретами. Куда мы идем сейчас, можно не говорить.
09:08:43 13-02-2026
бгг (10:08:41 12-02-2026) Молчанова выдает желательное за действительное. работаю в бо... Если быть точной, то порядка 130. И не в каждой делают аборты. Но это сути не меняет.
Дело в том что и рожать стали меньше и рожать некому, и бесплодие растет, и тех кто собирался рождать записывают в группу риска по абортам, а потом чудным образом "отговаривают" делать аборт. Все это манипуляции с цифрами.
У нас коллектив женский, всем от 25 до 30 лет.Все умницы-красавицы. Детей ни у кого нет, и скорее всего не будет, а это без малого 10 человек. Готовы рожать, но на зарплату одной не прожить, а на декретные вдвоем и подавно, живем с родителями, да по съемным.
11:50:05 12-02-2026
Испанский стыд читать такую ересь!
"снижение количества прерванных беременностей — это результат комплексной работы"
Или скорее уменьшения общего числа беременностей и проживающих женщин фертильного возраста в крае в целом
«Наши женщины всегда отличались характером. Сказали: "Будем умирать, но аборты будем делать"
Женщины наверное чисто из женской вредности аборты делали, а не потому, что контрацепции не существовало, а уровень жизни только-только начал выползать из ямы.
"показатель абортов среди несовершеннолетних в регионе тоже находится на рекордном минимуме и ниже"
Позорище, нашли чем гордиться. Чем больше, подростковых беременностей, тем очевиднее, что в стране что-то очень сильно не так.
"Безопасного аборта просто не бывает"
А безопасные роды бывают? А ничего, что риск медицинских проблем от аборта на порядок ниже, чем от беременности и родов? Но такую статистику не принято упоминать...
"треть всех женщин, имеющих твердое намерение сделать аборт, в итоге передумали, выносили и родили детей"
Существуют исследования о женщинах, которые сделали аборт и тех, кто отказался. Как думаете, кто в итоге был счастливее?
12:31:57 12-02-2026
Гость (11:50:05 12-02-2026) Испанский стыд читать такую ересь!"снижение количест... Вот кстати про "безопасные" роды - у нас взяли моду практически всех пускать в ЕР, типа "роди сома", и плевать, что при этом будет один или два инвалида потом. Зато обходится дешевле, чем КС. И статистика какая надо - никаких вам нескрепных КС.
12:08:09 12-02-2026
ну т.е. население региона растет? на это было все направлено
12:19:08 12-02-2026
гость (12:08:09 12-02-2026) ну т.е. население региона растет? на это было все направлено... Не говорите глупости) Все было направлено исключительно на то, чтобы чья-то попа усидела на теплом месте. И такая попа не одна. А на демографию им всем как было наплевать, так и есть. Потому что для реального результата надо а) работать и б) тратить деньги. Языками чесать и отчитываться гораздо проще.
12:49:52 12-02-2026
Запретить всем держать собак в многоквартирных домах. И запретить владение автомобилями бездетным.
А лучше - сначала роди двоих, а потом заводи собаку и покупай машину.
12:54:20 12-02-2026
Гость (12:49:52 12-02-2026) Запретить всем держать собак в многоквартирных домах. И зап... Вместо собаки пусть заведут ещё одного ребёнка, а то воспитывают свору собак и а в стране рождаемость падает.
13:05:48 12-02-2026
Гость (12:54:20 12-02-2026) Вместо собаки пусть заведут ещё одного ребёнка, а то воспиты... лучше пусть собак заводят чем кидать детей в окна потом
14:34:17 12-02-2026
Гость (13:05:48 12-02-2026) лучше пусть собак заводят чем кидать детей в окна потом... Тем, кто кидает детей в окна, не надо заводить никого. Пусть со своей кукухой сначала разберутся.
20:33:50 12-02-2026
Колличество глупых мужуков резко сократилось.
22:27:51 12-02-2026
Гость (20:33:50 12-02-2026) Колличество глупых мужуков резко сократилось.... Ага, а колЛичество вас не очень грамотных увелЛичилось.