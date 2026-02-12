Женщин, которые были готовы прервать беременность, но в итоге передумали, становится больше

В 2025 году в Алтайском крае беременность прервали порядка 1400 женщин. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала главный внештатный гинеколог регионального Минздрава и главврач перинатального центра "Дар" Ирина Молчанова. Она подчеркнула, что показатель стабильно снижается уже на протяжении нескольких лет.

Взялись за дело раньше остальных

По словам Молчановой, показатель количества абортов в регионе сейчас ниже, чем в среднем по стране. Врачи, конечно, гордятся таким результатом, но подчеркивают, что нужно "снижаться" и дальше.

«Даже эти полторы тысячи — это один из основных повреждающих факторов репродуктивного здоровья в крае. Безопасного аборта просто не бывает», — настаивает специалист.Она также подчеркнула, что снижение количества прерванных беременностей — это результат комплексной работы.

«Алтайский край — регион передового опыта по борьбе с абортами. Мы изначально ввели комплексный подход, привлекли к этой работе психологов и социальных работников. У нас все это практиковалось до того, как страна ввела», — прокомментировала Ирина Молчанова.

При этом продолжает увеличиваться количество женщин, которых удалось отговорить от прерывания беременности. В 2025 году треть всех женщин, имеющих твердое намерение сделать аборт, в итоге передумали, выносили и родили детей.

«33% от всех, кто пришел на аборт, — это больше 600 женщин. Тоже весомый вклад нашей службы в повышение рождаемости», — сказала гинеколог.Кстати, показатель абортов среди несовершеннолетних в регионе тоже находится на рекордном минимуме и ниже, чем в среднем по России.

Боремся с тем, что создали сами

Молчанова напомнила, что абортная культура сформировалась именно в России.

«Мы первая страна, которая разрешила легальные аборты. Это было в 1920 году. Для женщин это стало флагом свободы, за которую они так боролись. Государство было молодым, была сексуальная революция, количество абортов было большим», — рассказала врач. Но уже к 1936-му от этой практики отказались — прерывание беременности официально запретили. Впрочем, российских женщин было уже не остановить.

«Наши женщины всегда отличались характером. Сказали: "Будем умирать, но аборты будем делать". Так началась целая эпоха криминальных абортов. Из-за них страна ежегодно теряла больше трех тысяч женщин», — с сожалением заметила Молчанова. В 1956-м, когда в стране была "оттепель", к практике легальных абортов вернулись вновь. Самым ужасающим по количеству прерванных беременностей, по словам врача, стал 1964-й: по всему Союзу провели больше 5 млн абортов.

Она также подчеркнула, что сегодня смертность от абортов в Алтайском крае сведена к минимуму. За это нужно сказать спасибо развитию медицины и фармацевтики.