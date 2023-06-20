Рубцовск может остаться без отопления и горячей воды

К такой вероятности привели разногласия из-за стоимости оказываемых услуг

20 июня 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители Рубцовска могут остаться без горячей воды и отопления из-за запрета на размещение золошлаковых отходов на единственном предназначенном для этого полигоне, пишет Рубцовск.info.

Полигоном владеет компания "Благоустройство". С 2017 года это единственное место размещения золошлаковых отходов (ЗШО), образующихся при сжигании угля в котлах Южной тепловой станции (ЮТС) и малых котельных.

"С 14 июня 2023 года компания отказалась выдавать ЮТС и котельным талоны на размещение отходов на полигоне", – говорится в сообщении.

В компании якобы пояснили, что, во-первых, на них не возложена обязанность принимать ЗШО, а во-вторых, такие отходы уже превышают запланированное поступление твердых коммунальных отходов.

В ресурсоснабжающей организации "Барнаульская генерация" эти объяснения считают надуманными. Об этом сообщается со ссылкой на официальное письмо организации, направленное в адрес краевых и городских властей.

"Фактически такое решение вызвано наличием разногласий по стоимости оказываемых услуг. Цена за один кубический метр ЗШО возросла с 2017 года на 611%", – говорится в сообщении.

В письме также указали, что при невозможности размещать ЗШО на полигоне нет гарантий на надежную и бесперебойную подачу теплоресурсов жителям Рубцовска.

На данный момент спор по стоимости услуг находится на рассмотрении Арбитражного суда Алтайского края.