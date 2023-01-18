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В Рубцовске жители прорубили прорубь в непредназначенном месте

Ряд горожан защищают необорудованное для купания место, несмотря на его возможную опасность

18 января 2023, 22:31, ИА Амител

Фото:
Фото: "Блогерша Рубцовск"

В Рубцовске местные жители прорубили крещенскую купель на реке Алей. Как сообщает "Блогерша Рубцовск", накануне специалисты МЧС провели исследование и заявили, что оборудовать место для купания здесь опасно.

В комментариях местные жители стали защищать прорубь. Один из них заявил, что "рубцовские моржи" ежегодно прорубают прорубь на Алее, и что по их уверениям лёд в этом году там очень толстый. Другие же отметили, что река Алей действительно не предназначена для купания из-за своего течения. 

Отметим, что купель не входит в список официально открытых. Как подчёркивали в МЧС, купание в них может закончиться трагически.

 

Комментарии 6

  • прорубь рубят в удобном месте, ибо белье полоскать надо рядом с местом стирки, а не где-то там... а купель должны сооружать прихожане под контролем РПЦ, а не специалисты по благоустройству или МЧС
    19 января, Гость   Ответить
  • прорубили прорубь.... масло масляное
    19 января, Гость   Ответить
  • Гость, так РПЦ против купания дебилов в проруби. На кой им контролировать процесс прорубания?
    19 января, Гость   Ответить
  • Бред. В свободной стране, люди не свободны. Что творится?
    19 января, Гость   Ответить
  • Если там сильное течение, то , конечно, нельзя. Мало трагедии в прошлом году, когда женщина нырнула, и ее унесло течением? Дураки не учатся на чужих ошибках.
    19 января, Гость   Ответить
  • Дураки не учатся на чужих ошибках - чем больше самоубийц тем меньше самоубийц
    19 января, Гость   Ответить
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