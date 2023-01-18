В Рубцовске жители прорубили прорубь в непредназначенном месте

Ряд горожан защищают необорудованное для купания место, несмотря на его возможную опасность

18 января 2023, 22:31, ИА Амител

Фото: "Блогерша Рубцовск"

В Рубцовске местные жители прорубили крещенскую купель на реке Алей. Как сообщает "Блогерша Рубцовск", накануне специалисты МЧС провели исследование и заявили, что оборудовать место для купания здесь опасно.

В комментариях местные жители стали защищать прорубь. Один из них заявил, что "рубцовские моржи" ежегодно прорубают прорубь на Алее, и что по их уверениям лёд в этом году там очень толстый. Другие же отметили, что река Алей действительно не предназначена для купания из-за своего течения.

Отметим, что купель не входит в список официально открытых. Как подчёркивали в МЧС, купание в них может закончиться трагически.