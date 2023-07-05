Барнаульский зоопарк обработали от комаров

Процесс дезинсекции показали на видео

05 июля 2023, 08:14, ИА Амител

Кадр: "Лесная сказка"

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" 4 июля обработали от комаров, рассказали на странице учреждения во "ВКонтакте".

"Мы провели дезинсекцию зоопарка и парка! Теперь комары не будут торопить вас домой", – говорится в сообщении.

Также поделились видео, на котором показали, как борются с насекомыми:

Накануне в мэрии Барнаула сообщили, что уже на этой неделе город снова обработают от комаров. Делать это будут рано утром или вечером при условии, что не будет ветра и дождя.