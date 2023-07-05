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Барнаульский зоопарк обработали от комаров

Процесс дезинсекции показали на видео

05 июля 2023, 08:14, ИА Амител

Кадр: "Лесная сказка"
Кадр: "Лесная сказка"

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" 4 июля обработали от комаров, рассказали на странице учреждения во "ВКонтакте".

"Мы провели дезинсекцию зоопарка и парка! Теперь комары не будут торопить вас домой", – говорится в сообщении.

Также поделились видео, на котором показали, как борются с насекомыми:

Накануне в мэрии Барнаула сообщили, что уже на этой неделе город снова обработают от комаров. Делать это будут рано утром или вечером при условии, что не будет ветра и дождя.

Барнаульский зоопарк комары

Комментарии 3

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Гость

12:19:56 05-07-2023

Лучше бы от мошки обрабатывали! Комары в этом году пару раз укусили, а мошка везде и в глаза лезет и так кусает

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Гость

13:20:00 05-07-2023

Гость (12:19:56 05-07-2023) Лучше бы от мошки обрабатывали! Комары в этом году пару раз ... Обрабатывают обычно Цифоксом, а он от мошки тоже помогает. И вообще от ряда насекомых: от иксодовых клещей, комаров, мух, клопов, тараканов, блох, муравьев.

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Гость

13:18:01 05-07-2023

Музыка из мультика "Чип и Дейл спешат на помощь", а, по-моему, больше подошла бы из "Охотники за Привидениями", обмундированием мужчины их больше напоминают =) И, кстати, обрабатывать по возможности лучше под строениями, аттракционами и там, где есть защита от дождя. Чтобы дождем не сразу смыло.

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