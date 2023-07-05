Барнаульский зоопарк обработали от комаров
Процесс дезинсекции показали на видео
05 июля 2023, 08:14, ИА Амител
Кадр: "Лесная сказка"
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" 4 июля обработали от комаров, рассказали на странице учреждения во "ВКонтакте".
"Мы провели дезинсекцию зоопарка и парка! Теперь комары не будут торопить вас домой", – говорится в сообщении.
Также поделились видео, на котором показали, как борются с насекомыми:
Накануне в мэрии Барнаула сообщили, что уже на этой неделе город снова обработают от комаров. Делать это будут рано утром или вечером при условии, что не будет ветра и дождя.
12:19:56 05-07-2023
Лучше бы от мошки обрабатывали! Комары в этом году пару раз укусили, а мошка везде и в глаза лезет и так кусает
13:20:00 05-07-2023
Гость (12:19:56 05-07-2023) Лучше бы от мошки обрабатывали! Комары в этом году пару раз ... Обрабатывают обычно Цифоксом, а он от мошки тоже помогает. И вообще от ряда насекомых: от иксодовых клещей, комаров, мух, клопов, тараканов, блох, муравьев.
13:18:01 05-07-2023
Музыка из мультика "Чип и Дейл спешат на помощь", а, по-моему, больше подошла бы из "Охотники за Привидениями", обмундированием мужчины их больше напоминают =) И, кстати, обрабатывать по возможности лучше под строениями, аттракционами и там, где есть защита от дождя. Чтобы дождем не сразу смыло.