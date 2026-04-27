В России началась четырехдневная рабочая неделя

С 27 по 30 апреля россияне трудятся четыре дня, затем их ждут трехдневные выходные

27 апреля 2026, 11:42, ИА Амител

В России началась короткая рабочая неделя. Согласно производственному календарю, она продлится с 27 по 30 апреля.

Причина сокращения — Праздник Весны и Труда, который в этом году выпадает на пятницу, 1 мая. Для тех, кто работает по пятидневному графику, этот день станет выходным.

Таким образом, россиянам предстоит отработать четыре дня, после чего наступят трехдневные каникулы. Кроме того, 30 апреля — предпраздничный день, поэтому рабочий день будет короче на один час.