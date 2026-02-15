"Списки призывников" стали новым способом обмана в Алтайском крае

Правоохранители призывают жителей региона быть внимательными

15 февраля 2026, 11:35, ИА Амител

В Алтайском крае зафиксировали новую мошенническую схему, связанную с рассылкой сообщений под видом "списков призывников". Злоумышленники рассчитывают, что получатели откроют прикрепленный файл, после чего на телефон будет удаленно установлено вредоносное программное обеспечение.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, мошенники массово рассылают сообщения с новым формулированием — "Списки призывников". К письму или сообщению прикреплен файл с аналогичным названием, а в тексте может содержаться пояснение, что в списках якобы есть знакомые получателя, и предложение срочно ознакомиться с содержимым.

В полиции подчеркивают, что открывать такие файлы категорически нельзя.

«В противном случае на ваш телефон будет дистанционно установлена вредоносная программа, и злоумышленники получат доступ к вашим персональным данным и личным ресурсам. Это позволит им похитить ваши деньги», — предупредили в ведомстве.

Правоохранители призывают жителей края быть внимательными, не открывать подозрительные вложения и не переходить по неизвестным ссылкам, даже если сообщения выглядят правдоподобно или затрагивают чувствительные темы.