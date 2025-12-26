Ипотечные кредиты для призывников предложили заморозить

Авторы инициативы намерены приостановить выплаты по займам на все время службы

26 декабря 2025, 15:42, ИА Амител

Армия. СВО / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Платежи по ипотеке для граждан, призванных на военную службу, а также для их семей с несовершеннолетними детьми предлагается временно приостановить. С инициативой выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Законопроект предусматривает возможность заморозки выплат по ипотечным кредитам на весь период прохождения срочной службы, а также в течение месяца после ее завершения.

Подчеркивается, что данная мера не должна приводить к ухудшению условий кредитования или начислению каких-либо штрафных санкций, сообщает "Парламентская газета". В настоящее время идет подготовка к внесению данного проекта на рассмотрение в Государственную Думу.