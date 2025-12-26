НОВОСТИЭкономика

Ипотечные кредиты для призывников предложили заморозить

Авторы инициативы намерены приостановить выплаты по займам на все время службы

26 декабря 2025, 15:42, ИА Амител

Армия. СВО / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Платежи по ипотеке для граждан, призванных на военную службу, а также для их семей с несовершеннолетними детьми предлагается временно приостановить. С инициативой выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Законопроект предусматривает возможность заморозки выплат по ипотечным кредитам на весь период прохождения срочной службы, а также в течение месяца после ее завершения.

Подчеркивается, что данная мера не должна приводить к ухудшению условий кредитования или начислению каких-либо штрафных санкций, сообщает "Парламентская газета". В настоящее время идет подготовка к внесению данного проекта на рассмотрение в Государственную Думу.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

15:53:27 26-12-2025

Пусть Авторы Инициативы из своей зарплаты и платят банкам заместо призывников.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:59:28 26-12-2025

Пока они платцы будут подметать, да деммелям сапоги чистить, банки будут убытки нести ?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:48:57 26-12-2025

Гость (15:59:28 26-12-2025) Пока они платцы будут подметать, да деммелям сапоги чистить... Ну да, а почему нет?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:19:53 26-12-2025

Гость (15:59:28 26-12-2025) Пока они платцы будут подметать, да деммелям сапоги чистить... Банков жалко?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:02:35 26-12-2025

Обнулить кредиты призывникам-они сами в военкоматы толпами побегут и будут в армию проситься

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:22:31 26-12-2025

Гость (17:02:35 26-12-2025) Обнулить кредиты призывникам-они сами в военкоматы толпами п... С какого фига кто-то решил обнулить/заморозить кредиты должников перед банком? Это дело сугубо личное между банком и заёмщиком, больше туда никто лезть не должен. Они бы ещё долги лохов перед братками попробовали регулировать))) Давно бы уже в канаве лягушек кормили))

  -2 Нравится
Ответить
