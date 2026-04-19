Трамп несколько часов кричал на помощников из‑за сбитого над Ираном истребителя США

Президент опасался, что события могут пойти по сценарию кризиса с заложниками 1979 года

19 апреля 2026, 12:21, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
В начале апреля президент США Дональд Трамп, узнав о сбитом над территорией Ирана американском истребителе F‑15E, на протяжении нескольких часов выражал крайнее недовольство — он кричал на своих помощников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Инцидент произошел 3 апреля. После катапультирования оба члена экипажа — пилот и штурман‑оператор — успешно вышли на связь. Позднее американская сторона подтвердила, что обоих летчиков удалось спасти. Пилота нашли через несколько часов после падения самолета, вскоре сообщили и о спасении второго члена экипажа.

Источники WSJ рассказали, что глава Белого дома опасался повторения кризиса с заложниками 1979 года, когда иранские студенты захватили посольство США в Тегеране и взяли в заложники 66 американских дипломатов и сотрудников.

Из‑за этих опасений Трамп требовал немедленно начать поисково‑спасательную операцию для эвакуации пилотов. Военным же требовалось время для разработки плана действий.

Чтобы не навредить операции из‑за нетерпения президента, его помощники докладывали ему только о ключевых моментах и не допускали к участию в обсуждении деталей.

5 апреля военное издание Military Watch Magazine сообщило, что операция по спасению пилотов обернулась для США беспрецедентными потерями авиатехники. Согласно данным издания, в ходе нее США и Израиль в общей сложности потеряли 11 летательных аппаратов.

Ранее журналист Белого дома предрек импичмент Трампу из-за иранского конфликта. Саймон Атеба считает, что республиканцев ждет сокрушительное поражение на промежуточных выборах, а президент США может быть отстранен от власти.

гость

12:40:16 19-04-2026

псих !

Гость

13:04:59 19-04-2026

А при чем здесь его помощники- Трамп подумал что его помощники сбили этот самолет?

Гость

13:22:24 19-04-2026

А он думал война - это когда он или его союзники кого-то убивают!?...
А оказалось это смерти у обеих сторон!...

dok_СФ

13:24:30 19-04-2026

Это было не вчера.. На каком этапе стройка завода по полному циклу переработки мусора ?

строитель

15:05:26 19-04-2026

dok_СФ (13:24:30 19-04-2026) Это было не вчера.. На каком этапе стройка завода по полном...
Какая стройка? Такие дела в мире, а вы о ерунде. Ну вообще уже...

Гость

14:15:22 19-04-2026

Вот если Путин кричал на олигархов и разогнал правительство, это была б новость.... А так, американские мартышки .

Гость

08:40:26 20-04-2026

Гость (14:15:22 19-04-2026) Вот если Путин кричал на олигархов и разогнал правительство,... Это было бы Чудо, но чудес не бывает

Гость

19:30:25 19-04-2026

«Не всё коту масленица, будет и Великий пост»

Гость

09:59:34 20-04-2026

хорошо хоить кричал, Байден до него вообще глазками лупал и не понимал ничего

