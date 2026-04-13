Журналист Белого дома предрек импичмент Трампу из-за иранского конфликта

Саймон Атеба считает, что республиканцев ждет сокрушительное поражение на промежуточных выборах, а президент США может быть отстранен от власти

13 апреля 2026, 20:00, ИА Амител

Дональду Трампу в ближайшее время могут объявить импичмент. Такой прогноз сделал журналист пула Белого дома Саймон Атеба в соцсети X*, пишет "Газета.ру".

По его мнению, американский лидер "застрял в бесконечной войне с Ираном", а объявленное ранее перемирие между Вашингтоном и Тегераном оказалось фикцией. Атеба подчеркнул, что люди склонны верить словам больше, чем логике и истории, но в итоге все повторяется.

В связи с этим, считает журналист, на ноябрьских выборах в конгресс республиканцев ждет тяжелое поражение, а сам Трамп может быть отстранен от власти.

«Теперь Трамп в ловушке. Республиканская партия может быть сурово наказана на промежуточных выборах, а Трампу будет объявлен импичмент», — написал он.

Ранее amic.ru выяснил у экспертов, как в мире оценили объявленное перемирие между Ираном и США. Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной, а до окончания мировых конфликтов еще далеко, считают наблюдатели.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры