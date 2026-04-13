Журналист Белого дома предрек импичмент Трампу из-за иранского конфликта

Саймон Атеба считает, что республиканцев ждет сокрушительное поражение на промежуточных выборах, а президент США может быть отстранен от власти

13 апреля 2026, 20:00, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональду Трампу в ближайшее время могут объявить импичмент. Такой прогноз сделал журналист пула Белого дома Саймон Атеба в соцсети X*, пишет "Газета.ру".

По его мнению, американский лидер "застрял в бесконечной войне с Ираном", а объявленное ранее перемирие между Вашингтоном и Тегераном оказалось фикцией. Атеба подчеркнул, что люди склонны верить словам больше, чем логике и истории, но в итоге все повторяется.

В связи с этим, считает журналист, на ноябрьских выборах в конгресс республиканцев ждет тяжелое поражение, а сам Трамп может быть отстранен от власти.

«Теперь Трамп в ловушке. Республиканская партия может быть сурово наказана на промежуточных выборах, а Трампу будет объявлен импичмент», — написал он.

Ранее amic.ru выяснил у экспертов, как в мире оценили объявленное перемирие между Ираном и США. Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной, а до окончания мировых конфликтов еще далеко, считают наблюдатели.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры

Комментарии 5

Гость

20:37:37 13-04-2026

Как бы до импичмента старый мухомор не успел развязать от безысходности мировую бойню! Штатам следует поспешить с лишением полномочий своего верховного психопата...

Вежливый Человек

08:21:01 14-04-2026

Журналист предрек?! - это очень серьёзно, надо верить.

Гость

09:18:01 14-04-2026

Вежливый Человек (08:21:01 14-04-2026) Журналист предрек?! - это очень серьёзно, надо верить.... Атеба подчеркнул, что люди склонны верить словам больше, чем логике и истории, но в итоге все повторяется."---это несерьёзно )

Гость

09:13:28 14-04-2026

Как-то не по демократически получится.

Гость

12:07:22 14-04-2026

Путин еще год назад сказал, что Байден для нас лучше, он понятней. Тогда все думали, что пошутил. А может и нет

