Журналист Белого дома предрек импичмент Трампу из-за иранского конфликта
Саймон Атеба считает, что республиканцев ждет сокрушительное поражение на промежуточных выборах, а президент США может быть отстранен от власти
13 апреля 2026, 20:00, ИА Амител
Дональду Трампу в ближайшее время могут объявить импичмент. Такой прогноз сделал журналист пула Белого дома Саймон Атеба в соцсети X*, пишет "Газета.ру".
По его мнению, американский лидер "застрял в бесконечной войне с Ираном", а объявленное ранее перемирие между Вашингтоном и Тегераном оказалось фикцией. Атеба подчеркнул, что люди склонны верить словам больше, чем логике и истории, но в итоге все повторяется.
В связи с этим, считает журналист, на ноябрьских выборах в конгресс республиканцев ждет тяжелое поражение, а сам Трамп может быть отстранен от власти.
«Теперь Трамп в ловушке. Республиканская партия может быть сурово наказана на промежуточных выборах, а Трампу будет объявлен импичмент», — написал он.
Ранее amic.ru выяснил у экспертов, как в мире оценили объявленное перемирие между Ираном и США. Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной, а до окончания мировых конфликтов еще далеко, считают наблюдатели.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры
20:37:37 13-04-2026
Как бы до импичмента старый мухомор не успел развязать от безысходности мировую бойню! Штатам следует поспешить с лишением полномочий своего верховного психопата...
08:21:01 14-04-2026
Журналист предрек?! - это очень серьёзно, надо верить.
09:18:01 14-04-2026
Вежливый Человек (08:21:01 14-04-2026) Журналист предрек?! - это очень серьёзно, надо верить.... Атеба подчеркнул, что люди склонны верить словам больше, чем логике и истории, но в итоге все повторяется."---это несерьёзно )
09:13:28 14-04-2026
Как-то не по демократически получится.
12:07:22 14-04-2026
Путин еще год назад сказал, что Байден для нас лучше, он понятней. Тогда все думали, что пошутил. А может и нет