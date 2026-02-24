В Барнауле ночью в небе были замечены световые столбы

Оптический эффект возник из-за резкого похолодания

24 февраля 2026, 08:14, ИА Амител

В Барнауле в небе заметили световые столбы / Фото: amic.ru

Ночью 24 февраля жители Барнаула могли наблюдать редкое атмосферное явление — вертикальные лучи света, уходящие в небо. Как поясняют синоптики, это оптический эффект, связанный с резким понижением температуры.

В морозном воздухе образуются мельчайшие ледяные кристаллы, которые выстраиваются вертикально и начинают отражать свет от наземных источников — уличных фонарей, автомобильных фар. В результате создается иллюзия светящегося столба, уходящего ввысь.

Явление не представляет опасности и встречается преимущественно в холодное время года при ясной погоде.