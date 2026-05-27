В центре Барнаула с 1 июня начнут обновлять водопроводные сети и ограничат движение

Работы пройдут в переулке Ядринцева, на улицах Интернациональной и Гоголя

27 мая 2026, 15:00, ИА Амител

Коммунальный ремонт / Фото пресс-службы "Росводоканал Барнаул", Лилия Болатаева

"Росводоканал Барнаул" с 1 июня 2026 года запускает реконструкцию трех участков водопроводных сетей в центре города. Работы пройдут в переулке Ядринцева, на улицах Интернациональной и Гоголя. Из-за ремонта на некоторых участках временно ограничат движение транспорта. Подробности amic.ru сообщили в пресс-службе водоканала.

Где пройдут работы

Первый этап начнут 1 июня в переулке Ядринцева. Там подрядная организация водоканала заменит водовод диаметром 300 мм на участке от проспекта Строителей до улицы Молодежной. Длина нового трубопровода составит 392 метра. Завершить работы планируют до 30 июля. На время реконструкции частично ограничат движение по нечетной стороне переулка Ядринцева.

С 3 июня специалисты приступят к обновлению водопровода диаметром 200 мм на улице Интернациональной. Работы проведут на участке от проспекта Социалистического до дома № 106 по улице Интернациональной. Здесь заменят 260 метров сетей. С 3 по 13 июня движение ограничат по одной полосе проспекта Социалистического на нечетной стороне. Также закроют одну полосу на улице Интернациональной на указанном участке по четной стороне.

Еще один участок обновят на улице Гоголя. Там заменят водопровод диаметром 200 мм от улицы Максима Горького до проспекта Комсомольского. Длина трубопровода составит 200 метров. Работы запланировали с 15 июня по 17 июля.

Движение здесь ограничат поэтапно:

с 15 по 25 июня — по нечетной стороне улицы Гоголя от улицы Максима Горького до проспекта Комсомольского;

с 26 июня по 10 июля — на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Гоголя;

с 11 по 17 июля — по четной стороне улицы Горького от улицы Гоголя до улицы Короленко.

«Мы приносим жителям извинения за временные неудобства и приложим все усилия для выполнения работ в запланированные сроки с высоким качеством. Эти проекты особенно важны для обеспечения безаварийной и стабильной работы коммунальных систем, а также для перспективного развития города», — прокомментировал генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.

Он подчеркнул, что проекты помогут повысить надежность водоснабжения потребителей и социально значимых объектов, а также создать резерв для развития города.

Сколько сетей обновят за год

Всего в 2026 году водоканал отремонтирует, реконструирует и построит более 15 км сетей водоснабжения и водоотведения. По инвестиционной и производственной программам на эти цели направят около 700 млн рублей.

В целом в содержание и обновление коммунальной инфраструктуры в 2026 году "Росводоканал Барнаул" вложит более 1,5 млрд рублей.

Дополнительную информацию о ходе и сроках работ можно получить по телефонам контакт-центра: 500-101 и 202-200.