Блогер Артемий Лебедев назвал Россию "самой терпеливой страной"

Он предположил, что в аналогичной ситуации США действовали бы жестче

15 июля 2026, 22:56, ИА Амител

Артемий Лебедев / Фото: t.me/temalebedev

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в своем обзоре новостей на платформе "VK Видео" высказался о ситуации с платежными системами Visa и Mastercard в России, пишет "Газета.ru".

Комментируя заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о постепенном выводе этих карт из оборота, Лебедев выразил недоумение из‑за отсутствия более жестких ограничений в отношении платежных систем.

«Почему мы до сих пор терпим Visa и Mastercard, почему продолжаем поддерживать эти карты — для меня глубочайшая загадка», — заявил блогер.

По мнению Лебедева, власти США в схожей ситуации повели бы себя решительнее: например, полностью отказались бы от зарубежных платежных систем либо ввели для них строгие ограничения.