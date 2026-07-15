Блогер Артемий Лебедев назвал Россию "самой терпеливой страной"
Он предположил, что в аналогичной ситуации США действовали бы жестче
15 июля 2026, 22:56, ИА Амител
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в своем обзоре новостей на платформе "VK Видео" высказался о ситуации с платежными системами Visa и Mastercard в России, пишет "Газета.ru".
Комментируя заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о постепенном выводе этих карт из оборота, Лебедев выразил недоумение из‑за отсутствия более жестких ограничений в отношении платежных систем.
«Почему мы до сих пор терпим Visa и Mastercard, почему продолжаем поддерживать эти карты — для меня глубочайшая загадка», — заявил блогер.
По мнению Лебедева, власти США в схожей ситуации повели бы себя решительнее: например, полностью отказались бы от зарубежных платежных систем либо ввели для них строгие ограничения.
00:12:22 16-07-2026
Как все мы веселы бываем и угрюмы,
Но если надо выбирать и выбор труден,
Мы выбираем деревянные костюмы -
Люди, люди.
Нам будут долго предлагать "не прогадать":
"Ах! — скажут, — Что вы, вы ещё не жили!
Вам надо только-только начинать!"
Ну, а потом предложат: или-или...
Или пляжи, вернисажи
Или даже
Пароходы, в них наполненные трюмы...
Экипажи, скачки, рауты, вояжи...
Или просто — деревянные костюмы.
И будут веселы они или угрюмы,
И будут в роли злых шутов и добрых судей,
Но нам предложат деревянные костюмы -
Люди, люди.
Нам даже могут предложить и закурить:
"Ах! — вспомнят, — Вы ведь долго не курили!
Да вы ещё не начинали жить!"
Ну, а потом предложат: или-или.
Дым папиросы навевает что-то:
Одна затяжка — веселее думы...
Курить охота, как курить охота!
Но надо выбрать деревянные костюмы.
И будут вежливы и ласковы настолько:
Предложат жизнь счастливую на блюде.
Но мы откажемся. И бьют они жестоко -
Люди, люди...
00:29:41 16-07-2026
Лебедев постоянно рекламирует один банк. Видимо, теперь делает скрытую рекламу платежной системы "мир".
06:09:07 16-07-2026
Россия страна терпил и этим все пользуются.
09:52:37 16-07-2026
Это точно, но, все относительно. Терпение тоже когда то иссякает. И тогда страшно.
11:35:54 16-07-2026
"Почему мы до сих пор терпим Visa и Mastercard, почему продолжаем поддерживать эти карты"
Господин Лебедев, видимо, не в курсе, что с 2022 года никто их уже не поддерживает у нас. Все операции по этим картам (процессинг) были переведены на НСПК (национальная система платёжных карт) - именно поэтому эти карты у нас ещё работают и, если бы у нас этого своевременно не сделали, то эти карты бы все давно отвалились.
А по поводу, почему их ещё не вывели из оборота - ну так потому что это лишние затраты для банков, а оно им надо? Кроме того, чтобы их вывести из оборота, надо сначала произвести соответствующее количество карт Мир, а нас нет такого количество чипов к ним. Насколько я в курсе, единственный завод у нас, который делает чипы для этих карт загружен на несколько лет вперёд, в том числе и другими заказами.
Старые карты виза и мастеркард, ломаются, теряются, а новые уже выдаются - мир, вот это и есть тот самый постепенный переход и это лучший способ в текущей ситуации, вместо тотального - "эй, срочно сдавайте все свои карты, а мы вам сразу новые дадим".
15:36:26 16-07-2026
пятак колонна с голубой прической. фу