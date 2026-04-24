Отдельная майская категория — ветераны ВОВ, которым выплатят по 10 тысяч рублей

24 апреля 2026, 08:00, ИА Амител

В мае категорий, которые получат прибавку к пенсии, будет больше, чем обычно. Во-первых, в этом месяце будет плановый пересчет для определенных трудовых специальностей. А во-вторых, накануне Дня Победы ветераны получат федеральную выплату в размере 10 тысяч рублей.

О том, кто получит повышенную пенсию с 1 мая 2026 года

1 Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет Пенсионеры, которые в апреле отметили свое 80-летие, уже с мая начнут получать пенсию в повышенном размере. Для этой категории граждан удваивается размер фиксированной выплаты — суммы, которая "зашита" в структуру пенсии. В 2026-м размер этой выплаты составляет 9584,69 рубля — такой и будет прибавка. Плюс, граждане старше 80 лет могут получать еще и надбавку за уход — 1413,86 рубля.

2 Пенсионеры, получившие первую группу инвалидности Тем, кто в апреле оформил I группу инвалидности, с мая тоже удвоят фиксированную выплату. Так что пенсия этих граждан тоже увеличится на 9584,69 рубля. Но подчеркиваем, что фиксированную выплату могут удвоить лишь однажды. Если пенсионеру уже есть 80 лет, после оформления инвалидности прибавку он не получит. Соответственно, и человек с инвалидностью по достижению 80-летия не сможет рассчитывать на повышение пенсии.

3 Пенсионеры, уволившиеся с работы Пенсионерам, которые закончили в апреле свою трудовую деятельность, уже в мае пересчитают размер пенсии. Какой будет прибавка, зависит от количества пропущенных индексаций за время официальной работы.

4 Бывшие летчики и шахтеры В мае пересчитают пенсии гражданам, которые были членами летных экипажей гражданской авиации или работали в угольной промышленности. Напомним, для двух этих категорий пенсионеров размер пенсионных выплат могут корректировать до четырех раз в год. Пересматривают размер доплаты, которая положена за долгие годы вредного для здоровья труда. Но размер прибавки (и то, будет ли она вообще) индивидуален, все зависит от продолжительности трудовой деятельности, среднемесячного заработка сотрудника и других факторов.