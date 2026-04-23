Сенатор разъяснил условия приостановления и возобновления пенсий
Чтобы возобновить выплаты, подайте заявление в СФР через "Госуслуги", МФЦ или клиентскую службу — выплаты вернутся с 1-го числа следующего месяца, включая все пропущенные суммы
23 апреля 2026, 17:15, ИА Амител
Выплаты страховой пенсии могут приостанавливаться или возобновляться в соответствии с законодательством и разъяснениями компетентных органов, сообщил сенатор Игорь Мурог в интервью RT.
Он отметил, что причиной временной приостановки выплат может быть отсутствие получения пенсии в течение шести месяцев подряд (приостановка может длиться до шести месяцев), неявка или пропуск переосвидетельствования инвалидности в установленные сроки (приостановка на три месяца), отсутствие подтверждения очного обучения для получателей пенсии по случаю потери кормильца после достижения совершеннолетия, истечение срока действия вида на жительство для иностранных граждан, а также выезд за границу на постоянное место жительства при отсутствии соответствующего международного договора РФ с государством назначения.
«После устранения причин, вызвавших приостановку выплат, их можно возобновить. Для этого нужно подать заявление и необходимые документы в Социальный фонд России. В некоторых случаях, например при автоматическом поступлении данных об очном обучении, выплаты могут быть возобновлены без заявления, начиная с первого числа месяца, следующего за получением информации фондом», — добавил сенатор.
Если переосвидетельствование инвалида было пропущено по уважительной причине, подтвержденной федеральным учреждением медико-социальной экспертизы, пенсия возобновляется с даты признания гражданина инвалидом, независимо от времени, прошедшего с момента приостановки.
При возобновлении выплат их размер должен быть таким же, как и до приостановки, с учетом всех индексаций и перерасчетов, заключил Мурог.
Для начала "приостановят" выплату пенсий, а потом, пожалуй, возьмут да и вовсе отменят!?