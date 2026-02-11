НОВОСТИОбщество

В России назвали самую высокооплачиваемую профессию

В январе соискателям предлагали около 160 тысяч вакансий с зарплатой выше 200 000 рублей

11 февраля 2026, 13:38, ИА Амител

Сварщик / Изображение сгенерировано shedevrum.ai
Сварщик / Изображение сгенерировано shedevrum.ai

По данным сервиса hh.ru, подготовленным для РИА Новости, в январе 2026 года сформировался четкий рейтинг самых высокооплачиваемых профессий на российском рынке труда. 

На первом месте оказались сварщики с медианной зарплатой 267 300 рублей в месяц. Вторую строчку заняли дата‑сайентисты, которым работодатели готовы платить 250 000 рублей, а третью — DevOps‑инженеры с предложением в 216 800 рублей.

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова сообщила, что в начале года на платформе было размещено около 160 тысяч вакансий с зарплатами свыше 200 000 рублей. Это на 109% больше, чем в январе предыдущего года, что свидетельствует о растущем спросе на высококвалифицированные кадры.

«В пятерку лидеров также вошли агенты по недвижимости со средней предлагаемой зарплатой 203 000 рублей и геологи, которым готовы платить 197 900 рублей. При этом, как отметила Игнатова, доходы представителей этих профессий в 2,5–3 раза превышают общероссийский показатель. Медианная зарплата по стране в январе составила всего 81 310 рублей», — говорится в публикации.

Эксперт объяснила, что столь высокие зарплатные предложения характерны в первую очередь для дефицитных специальностей, а также для профессий, связанных с вахтовым методом работы или деятельностью в сложных климатических условиях.

Ранее россияне рассказали, как относятся к своей работе. Для большинства профессия — это в первую очередь способ заработка.

Комментарии 2


Гость

14:08:00 11-02-2026

Самая высокооплачиваемая и прибыльная профессия - это депутат.

  


гость

14:29:29 11-02-2026

У нас сварщикам сотку предлагают, но не спешат они за соткой. Потому что оказывается надо не разгибаясь план трехдневный за 10 часов выполнить, иначе и 50000 р.можешь не получить. План устанавливает работодатель, который тяжелее денег ничего в руках не держал. Ещё и на помощниках для сварщика, которые у него обязаны быть, экономит. Считает, что сварщик сам притащит, третьей и четвертой рукой придержит , первой заварит.. И в воде полежит всю смену и ничего с ним не сделается.

  

