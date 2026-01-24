НОВОСТИОбщество

Большинство студентов уверены, что смогут найти работу сразу после окончания вуза

Обучающиеся считают свои навыки достойными для хорошего места работы

24 января 2026, 13:20, ИА Амител

Студенты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Студенты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В преддверии Дня студента в России ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, демонстрирующие оптимистичные настроения среди учащихся вузов относительно перспектив трудоустройства.

Как следует из представленных данных, преобладающее число российских студентов полагает, что им не составит труда найти работу по завершении обучения. Более половины участников исследования оценивают свои возможности в этой сфере как значительные.

Вместе с тем примерно каждый пятый респондент предвидит определенные сложности с поиском работы, в то время как часть опрошенных не смогла дать однозначный прогноз. Исследователи подчеркивают, что начиная с третьего курса многие студенты активно ищут возможности для подработки, стажировок и подходящие вакансии.

Около половины опрошенных сообщили о взаимодействии с потенциальными работодателями в период обучения, а свыше 40% получили опыт прохождения практики в различных компаниях.

Студенты / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Когда Татьянин день будет в 2026 году и почему его считают праздником студентов?

Рассказываем, какие традиции связаны с этим днем у тех, кто учится в вузах
НОВОСТИОбщество

Работа студенты

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

13:34:06 24-01-2026

да не проблема, доставщики на велосипедах всегда востребованы.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:34:46 24-01-2026

А большему они и не научились.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:52:41 24-01-2026

Там и в деда мороза не маленький процент верит

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:20:11 24-01-2026

Все ещё такие борзые,хотелок много,но ничего) Большинству жизнь их пообломает

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:20:42 24-01-2026

Гость (14:20:11 24-01-2026) Все ещё такие борзые,хотелок много,но ничего) Большинству жи... А это нормально по-вашему? Что ничего хорошего после универа не ждёт?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:28:15 25-01-2026

Гость (14:20:11 24-01-2026) Все ещё такие борзые,хотелок много,но ничего) Большинству жи... У нас в цехе на ММК некоторые приходят с высшим образованием и говорят, чтобы ставили их чуть ли ни в заместители начальника цеха по технологии, их ставили резчиками простыми, полгода или год поработали и уходили))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:09:47 24-01-2026

На зп мрот или 40 т

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:09:02 24-01-2026

Гость (15:09:47 24-01-2026) На зп мрот или 40 т... как ты? ну его нафиг

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:52:17 24-01-2026

Здесь парад озлобленных нищебродов. Вы свои жизненные обстоятельства проецируете на других людей. Это так не работает. Если вы окончили Полутехнический или Пед в Барнауле, то это никак не связано с тем, что молодые ребята сейчас получают дипломы в ведущих ВУЗах страны в больших городах. У них гораздо больше шансов выбиться в люди. Почему я говорю во множественном числе - потому что есть пример выпускного класса собственного ребенка: здесь остались 3-е из 27 выпускников, остальные уехали - Москва, Питер, Казань, Нижний, Красноярск, Владивосток.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

21:04:16 24-01-2026

Гость (19:52:17 24-01-2026) Здесь парад озлобленных нищебродов. Вы свои жизненные обстоя... такое впечатление, что вы этим гордитесь.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:08:16 24-01-2026

Гость (19:52:17 24-01-2026) здесь остались 3-е из 27 выпускниковОдин ваш, доморощенного олигарха выпущенного Сельхозом или вы из Кулька? А еще двое чьи?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:46:01 25-01-2026

Гость (21:08:16 24-01-2026) Один ваш, доморощенного олигарха выпущенного Сельхозом или в... Академию гостеприимства забыли)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:06:08 24-01-2026

Гость (19:52:17 24-01-2026) Здесь парад озлобленных нищебродов. Вы свои жизненные обстоя... Вы то где-нибудь учились? А почему тут? Ну уехали и что дальше то? итог то какой?. Владик меньше Барнаула, Новосиб 3 по величине город, а ПолУтех вам чем не угодил? отчислили оттуда? Ракшин в Пед институте учился. Выпускной класс вашего ребенка непременно будет в Форбс.))

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:04:47 26-01-2026

Гость (19:52:17 24-01-2026) Здесь парад озлобленных нищебродов. Вы свои жизненные обстоя... Работать курьерами уехали? Ну да там платят побольше, чем курьерам здесь.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:38:33 24-01-2026

"Надежды юношей питают..."

  11 Нравится
Ответить
