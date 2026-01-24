Большинство студентов уверены, что смогут найти работу сразу после окончания вуза
Обучающиеся считают свои навыки достойными для хорошего места работы
24 января 2026, 13:20, ИА Амител
В преддверии Дня студента в России ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, демонстрирующие оптимистичные настроения среди учащихся вузов относительно перспектив трудоустройства.
Как следует из представленных данных, преобладающее число российских студентов полагает, что им не составит труда найти работу по завершении обучения. Более половины участников исследования оценивают свои возможности в этой сфере как значительные.
Вместе с тем примерно каждый пятый респондент предвидит определенные сложности с поиском работы, в то время как часть опрошенных не смогла дать однозначный прогноз. Исследователи подчеркивают, что начиная с третьего курса многие студенты активно ищут возможности для подработки, стажировок и подходящие вакансии.
Около половины опрошенных сообщили о взаимодействии с потенциальными работодателями в период обучения, а свыше 40% получили опыт прохождения практики в различных компаниях.
13:34:06 24-01-2026
да не проблема, доставщики на велосипедах всегда востребованы.
13:34:46 24-01-2026
А большему они и не научились.
13:52:41 24-01-2026
Там и в деда мороза не маленький процент верит
14:20:11 24-01-2026
Все ещё такие борзые,хотелок много,но ничего) Большинству жизнь их пообломает
16:20:42 24-01-2026
Гость (14:20:11 24-01-2026) Все ещё такие борзые,хотелок много,но ничего) Большинству жи... А это нормально по-вашему? Что ничего хорошего после универа не ждёт?
16:28:15 25-01-2026
Гость (14:20:11 24-01-2026) Все ещё такие борзые,хотелок много,но ничего) Большинству жи... У нас в цехе на ММК некоторые приходят с высшим образованием и говорят, чтобы ставили их чуть ли ни в заместители начальника цеха по технологии, их ставили резчиками простыми, полгода или год поработали и уходили))
15:09:47 24-01-2026
На зп мрот или 40 т
18:09:02 24-01-2026
Гость (15:09:47 24-01-2026) На зп мрот или 40 т... как ты? ну его нафиг
19:52:17 24-01-2026
Здесь парад озлобленных нищебродов. Вы свои жизненные обстоятельства проецируете на других людей. Это так не работает. Если вы окончили Полутехнический или Пед в Барнауле, то это никак не связано с тем, что молодые ребята сейчас получают дипломы в ведущих ВУЗах страны в больших городах. У них гораздо больше шансов выбиться в люди. Почему я говорю во множественном числе - потому что есть пример выпускного класса собственного ребенка: здесь остались 3-е из 27 выпускников, остальные уехали - Москва, Питер, Казань, Нижний, Красноярск, Владивосток.
21:04:16 24-01-2026
Гость (19:52:17 24-01-2026) Здесь парад озлобленных нищебродов. Вы свои жизненные обстоя... такое впечатление, что вы этим гордитесь.
21:08:16 24-01-2026
Гость (19:52:17 24-01-2026) здесь остались 3-е из 27 выпускниковОдин ваш, доморощенного олигарха выпущенного Сельхозом или вы из Кулька? А еще двое чьи?
10:46:01 25-01-2026
Гость (21:08:16 24-01-2026) Один ваш, доморощенного олигарха выпущенного Сельхозом или в... Академию гостеприимства забыли)
22:06:08 24-01-2026
Гость (19:52:17 24-01-2026) Здесь парад озлобленных нищебродов. Вы свои жизненные обстоя... Вы то где-нибудь учились? А почему тут? Ну уехали и что дальше то? итог то какой?. Владик меньше Барнаула, Новосиб 3 по величине город, а ПолУтех вам чем не угодил? отчислили оттуда? Ракшин в Пед институте учился. Выпускной класс вашего ребенка непременно будет в Форбс.))
09:04:47 26-01-2026
Гость (19:52:17 24-01-2026) Здесь парад озлобленных нищебродов. Вы свои жизненные обстоя... Работать курьерами уехали? Ну да там платят побольше, чем курьерам здесь.
20:38:33 24-01-2026
"Надежды юношей питают..."