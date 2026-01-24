Большинство студентов уверены, что смогут найти работу сразу после окончания вуза

Обучающиеся считают свои навыки достойными для хорошего места работы

В преддверии Дня студента в России ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, демонстрирующие оптимистичные настроения среди учащихся вузов относительно перспектив трудоустройства.

Как следует из представленных данных, преобладающее число российских студентов полагает, что им не составит труда найти работу по завершении обучения. Более половины участников исследования оценивают свои возможности в этой сфере как значительные.

Вместе с тем примерно каждый пятый респондент предвидит определенные сложности с поиском работы, в то время как часть опрошенных не смогла дать однозначный прогноз. Исследователи подчеркивают, что начиная с третьего курса многие студенты активно ищут возможности для подработки, стажировок и подходящие вакансии.

Около половины опрошенных сообщили о взаимодействии с потенциальными работодателями в период обучения, а свыше 40% получили опыт прохождения практики в различных компаниях.