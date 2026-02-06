Россияне рассказали, как относятся к своей работе
Для большинства профессия — это в первую очередь способ заработка
06 февраля 2026, 16:35, ИА Амител
Согласно результатам опроса, проведенного сервисом SuperJob, большинство граждан России рассматривают трудовую деятельность в первую очередь как способ обеспечения финансового благополучия. Исследование выявило, что для 55% опрошенных основной смысл работы заключается в получении заработной платы.
Карьерным ростом в качестве главного приоритета руководствуются 28% респондентов, причем эта доля выросла по сравнению с данными двухгодичной давности. Лишь 13% участников опроса рассматривают свою профессию как призвание.
Анализ данных по половому признаку показал, что мужчины чаще заявляют о стремлении к карьерному росту, в то время как женщины склоняются к поиску работы, приносящей удовлетворение. Среди молодых россиян (до 35 лет) значение дохода и продвижения по службе практически равнозначно, тогда как среди лиц старше 45 лет первостепенный фактор — стабильность заработка. Кроме того, было установлено, что работники с высшим образованием чаще видят свое дело как призвание, в то время как высокий уровень дохода, напротив, способствует более прагматичному отношению к работе.
16:59:24 06-02-2026
Ни как
17:14:58 06-02-2026
Гость (16:59:24 06-02-2026) Ни как... пишется слитно
17:23:52 06-02-2026
работа как средство заработка самая лучшая мотивация к труду.
18:10:35 06-02-2026
Про призвание пишут только лицемеры. Не может быть призванием работа с целью выживания.
18:33:56 06-02-2026
Работа это необходимость.
19:47:58 07-02-2026
гость (18:33:56 06-02-2026) Работа это необходимость.... Досадная необходимость)))))))