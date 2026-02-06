НОВОСТИОбщество

Россияне рассказали, как относятся к своей работе

Для большинства профессия — это в первую очередь способ заработка

06 февраля 2026, 16:35, ИА Амител

Работа после новогодних праздников / Фото сгенерировано нейросетью "Кандинский" / amic.ru
Работа после новогодних праздников / Фото сгенерировано нейросетью "Кандинский" / amic.ru

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом SuperJob, большинство граждан России рассматривают трудовую деятельность в первую очередь как способ обеспечения финансового благополучия. Исследование выявило, что для 55% опрошенных основной смысл работы заключается в получении заработной платы.

Карьерным ростом в качестве главного приоритета руководствуются 28% респондентов, причем эта доля выросла по сравнению с данными двухгодичной давности. Лишь 13% участников опроса рассматривают свою профессию как призвание.

Анализ данных по половому признаку показал, что мужчины чаще заявляют о стремлении к карьерному росту, в то время как женщины склоняются к поиску работы, приносящей удовлетворение. Среди молодых россиян (до 35 лет) значение дохода и продвижения по службе практически равнозначно, тогда как среди лиц старше 45 лет первостепенный фактор — стабильность заработка. Кроме того, было установлено, что работники с высшим образованием чаще видят свое дело как призвание, в то время как высокий уровень дохода, напротив, способствует более прагматичному отношению к работе.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

16:59:24 06-02-2026

Ни как

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:14:58 06-02-2026

Гость (16:59:24 06-02-2026) Ни как... пишется слитно

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:23:52 06-02-2026

работа как средство заработка самая лучшая мотивация к труду.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:10:35 06-02-2026

Про призвание пишут только лицемеры. Не может быть призванием работа с целью выживания.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:33:56 06-02-2026

Работа это необходимость.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:47:58 07-02-2026

гость (18:33:56 06-02-2026) Работа это необходимость.... Досадная необходимость)))))))

  0 Нравится
Ответить
