Берегите рассаду. В Алтайский край придут заморозки

Ночью температура воздуха может опуститься до отметки -5 градусов

14 мая 2023, 13:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жителей Алтайского края предупреждают о надвигающихся заморозках. Прогноз дали специалисты регионального Гидрометцентра.

По данным специалистов, в ночь с 14 на 15 мая в регионе может очень сильно похолодать. Местами температура опустится до отметки -5 градусов. При этом днём в крае будет по-весеннему тепло.

В Барнауле также ожидаются заморозки. Осадков синоптики не прогнозируют, но ночью температура будет держаться на отметке около нуля и уйдёт в минус на два градуса.