Берегите рассаду. В Алтайский край придут заморозки
Ночью температура воздуха может опуститься до отметки -5 градусов
14 мая 2023, 13:55, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Жителей Алтайского края предупреждают о надвигающихся заморозках. Прогноз дали специалисты регионального Гидрометцентра.
По данным специалистов, в ночь с 14 на 15 мая в регионе может очень сильно похолодать. Местами температура опустится до отметки -5 градусов. При этом днём в крае будет по-весеннему тепло.
В Барнауле также ожидаются заморозки. Осадков синоптики не прогнозируют, но ночью температура будет держаться на отметке около нуля и уйдёт в минус на два градуса.
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