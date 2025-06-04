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Путин усомнился в возможности саммита с Украиной на фоне терактов

Глава государства не понимает, "как можно вести переговоры с террористами"

04 июня 2025, 21:36, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин усомнился, нужно ли объявлять перемирие на фронте и проводить саммит с представителями Украины из-за терактов в Брянской и Курской областях, передает "Коммерсантъ".

"Они просят о саммите. Но как можно проводить такие встречи в таких условиях? О чем тут говорить? Как мы можем вести переговоры с теми, кто опирается на террор, с террористами?" – сказал глава государства.

Российский лидер считает, что удар наносился по гражданскому населению намеренно.

Напомним, что ночью 1 июня под Брянском подорвали автомобильный мост, под которым в этот момент проезжал пассажирский поезд. Сообщалось о семи погибших и почти 70 пострадавших. Позднее еще один мост подорвали в Курской области – в тот момент по нему шел локомотив грузового поезда. Эти происшествия СКР квалифицировал как теракт.

Владимир Путин Россия Политика украина

Комментарии 11

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Гость

22:29:14 04-06-2025

Если он будет против СВО то его посадят?

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Sic semper tyrannis

07:10:40 05-06-2025

Гость (22:29:14 04-06-2025) Если он будет против СВО то его посадят?...
Обвиняют в дискредитации

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Гость

09:35:35 05-06-2025

Гость (22:29:14 04-06-2025) Если он будет против СВО то его посадят?... ]
За своим зелёным просроченным террористом следи. Его-то точно посадят. Если повезёт ему. А то и положат.

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Гость

23:02:25 04-06-2025

Сколько ему лет то уже ???

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Гость

23:26:20 04-06-2025

Переговоры переговорами, а Шойгу поехал за корейцами.

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Sic semper tyrannis

07:10:16 05-06-2025

Гость (23:26:20 04-06-2025) Переговоры переговорами, а Шойгу поехал за корейцами....
Шойгу стоит вспомнить, что кто-то несколько лет назад обещал построить убежища для самолётов. Где деньги, Зин?

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Гость

08:58:05 05-06-2025

Sic semper tyrannis (07:10:16 05-06-2025) Шойгу стоит вспомнить, что кто-то несколько лет назад об... Sic semper tyrannis, что за вопрос? Украли с концами. Это, если ты вздумаешь украсть пачку масла и украдешь, то тебя посодят.

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ППШариков

09:50:27 05-06-2025

"Мочить в сортире" (с)

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Гость

10:33:30 05-06-2025

А в 2022 году поверил им, отвели войска от киева. Они и тогда были террористы.

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Гость

10:59:41 05-06-2025

Гость (10:33:30 05-06-2025) А в 2022 году поверил им, отвели войска от киева. Они и тогд... В 2022 украинцы не атаковали территорию РФ беспилотниками и не устраивали теракты

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Гость

11:32:43 05-06-2025

Гость (10:59:41 05-06-2025) В 2022 украинцы не атаковали территорию РФ беспилотниками и ... Всё равно нельзя им было верить.

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