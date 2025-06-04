Путин усомнился в возможности саммита с Украиной на фоне терактов

Глава государства не понимает, "как можно вести переговоры с террористами"

04 июня 2025, 21:36, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин усомнился, нужно ли объявлять перемирие на фронте и проводить саммит с представителями Украины из-за терактов в Брянской и Курской областях, передает "Коммерсантъ".

"Они просят о саммите. Но как можно проводить такие встречи в таких условиях? О чем тут говорить? Как мы можем вести переговоры с теми, кто опирается на террор, с террористами?" – сказал глава государства.

Российский лидер считает, что удар наносился по гражданскому населению намеренно.

Напомним, что ночью 1 июня под Брянском подорвали автомобильный мост, под которым в этот момент проезжал пассажирский поезд. Сообщалось о семи погибших и почти 70 пострадавших. Позднее еще один мост подорвали в Курской области – в тот момент по нему шел локомотив грузового поезда. Эти происшествия СКР квалифицировал как теракт.