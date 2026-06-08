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Внук Елизаветы II женился на простой медсестре. Видео

Церемония венчания прошла в тихой деревушке Кембл в Глостершире

08 июня 2026, 10:40, ИА Амител

Королева Великобритании Елизавета II / Фото: "Википедия"
Королева Великобритании Елизавета II / Фото: "Википедия"

Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс женился на своей избраннице — медсестре Харриет Сперлинг, сообщает Starhit.ru. Церемония венчания прошла в старинной церкви Всех Святых в тихой деревушке Кембл в Глостершире.

Место для важного события выбрано не случайно: деревня находится всего в 15 минутах езды от поместья принцессы Анны, где проживает сам Питер Филлипс. 

«Счастливая невеста поразила нежным и до мелочей продуманным образом. Харриет Сперлинг отдала предпочтение белоснежной классике. Изысканное кружевное платье дополнено длинной фатой», — пишет издание. 

На церемонии присутствовали и король Чарльз с супругой Камиллой. Но они не остались на праздничный банкет в загородном поместье Гэткомб-Парк. После венчания пара пересела в ожидавший их вертолет королевской авиации, чтобы отправиться на знаменитые скачки Эпсом Дерби в графстве Суррей.

История знакомства молодоженов

«Питер и Харриет встретились на соревнованиях по теннису. О помолвке они объявили еще в августе прошлого года и решили не тянуть с венчанием», — отметило издание. 

Внук Елизаветы II 48-летний Филлипс на три года старше избранницы. Харриет воспитывает 13-летнюю дочь Джорджину от первого брака.

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Комментарии 10

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Гость

10:43:23 08-06-2026

Удобно, когда 24 часа в сутки под рукой есть медработник.

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Гость

10:59:49 08-06-2026

А им так можно ? Размывать королевскую кровь на простых медсестер. Да еще и БУшных. Какое падение нравов.

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Гость

11:13:07 08-06-2026

Она не мед.сестра , она королева

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Гость

11:14:41 08-06-2026

не такая уж и простая. В каком месте их круг общения пересекся?

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Гость

11:30:46 08-06-2026

"Харриет воспитывает 13-летнюю дочь Джорджину от первого брака."

Где же все комментаторы, недавно писавшие, что разведенки с прицепом никому не нужны? Видимо они считают себя более завидными женихами, чем племянник британского короля :DDDDDD

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ыть

11:46:19 08-06-2026

Гость (11:30:46 08-06-2026) "Харриет воспитывает 13-летнюю дочь Джорджину от первого бра... По линии своего покойного отца Руперта Сандерса Харриет приходится родственницей герцогу Глостерскому.
Так что да, простые разведенки с прицепом никому не нужны. А разведенки с прицепом с родственниками из высшего общества, да еще такого как герцог, еще могут котироваться.

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Гость

15:10:30 08-06-2026

ыть (11:46:19 08-06-2026) По линии своего покойного отца Руперта Сандерса Харриет прих...
Герцог всё таки не 19-ый в линии наследования короны. В любом случае они из одного круга, в то время как до сих пор некоторые мужчины, считают, что за их фамилию и родовое наследие из маминой квартиры должны биться на смерть красивейшие девственницы до 25 лет. Либо ждут, когда на госуслугах им выдадут альтушку

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ыть

17:01:04 08-06-2026

Гость (15:10:30 08-06-2026) Герцог всё таки не 19-ый в линии наследования короны. ... Да причем тут это? Я, как мужчина, просто не хочу воспитывать чужого ребенка, брать на себя ответственность за него. Зачем? Ведь много свободных женщин без детей, которые готовы родить от тебя. Это будут твои дети, родные по крови. Поэтому чисто объективно, женщины с детьми от первого брака, да впрочем, как и мужчины с детьми от первого брака, всегда идут во втором эшелоне.

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Гость

05:37:21 09-06-2026

Гость (11:30:46 08-06-2026) "Харриет воспитывает 13-летнюю дочь Джорджину от первого бра... Что,не берет никто? А думать надо было.

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Гость

12:26:59 08-06-2026

В ее возрасте она вряд ли уже родит, так что кровь не разбавится.

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