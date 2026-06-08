Внук Елизаветы II женился на простой медсестре. Видео
Церемония венчания прошла в тихой деревушке Кембл в Глостершире
08 июня 2026, 10:40, ИА Амител
Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс женился на своей избраннице — медсестре Харриет Сперлинг, сообщает Starhit.ru. Церемония венчания прошла в старинной церкви Всех Святых в тихой деревушке Кембл в Глостершире.
Место для важного события выбрано не случайно: деревня находится всего в 15 минутах езды от поместья принцессы Анны, где проживает сам Питер Филлипс.
«Счастливая невеста поразила нежным и до мелочей продуманным образом. Харриет Сперлинг отдала предпочтение белоснежной классике. Изысканное кружевное платье дополнено длинной фатой», — пишет издание.
На церемонии присутствовали и король Чарльз с супругой Камиллой. Но они не остались на праздничный банкет в загородном поместье Гэткомб-Парк. После венчания пара пересела в ожидавший их вертолет королевской авиации, чтобы отправиться на знаменитые скачки Эпсом Дерби в графстве Суррей.
История знакомства молодоженов
«Питер и Харриет встретились на соревнованиях по теннису. О помолвке они объявили еще в августе прошлого года и решили не тянуть с венчанием», — отметило издание.
Внук Елизаветы II 48-летний Филлипс на три года старше избранницы. Харриет воспитывает 13-летнюю дочь Джорджину от первого брака.
10:43:23 08-06-2026
Удобно, когда 24 часа в сутки под рукой есть медработник.
10:59:49 08-06-2026
А им так можно ? Размывать королевскую кровь на простых медсестер. Да еще и БУшных. Какое падение нравов.
11:13:07 08-06-2026
Она не мед.сестра , она королева
11:14:41 08-06-2026
не такая уж и простая. В каком месте их круг общения пересекся?
11:30:46 08-06-2026
"Харриет воспитывает 13-летнюю дочь Джорджину от первого брака."
Где же все комментаторы, недавно писавшие, что разведенки с прицепом никому не нужны? Видимо они считают себя более завидными женихами, чем племянник британского короля :DDDDDD
11:46:19 08-06-2026
Гость (11:30:46 08-06-2026) "Харриет воспитывает 13-летнюю дочь Джорджину от первого бра... По линии своего покойного отца Руперта Сандерса Харриет приходится родственницей герцогу Глостерскому.
Так что да, простые разведенки с прицепом никому не нужны. А разведенки с прицепом с родственниками из высшего общества, да еще такого как герцог, еще могут котироваться.
15:10:30 08-06-2026
ыть (11:46:19 08-06-2026) По линии своего покойного отца Руперта Сандерса Харриет прих...
Герцог всё таки не 19-ый в линии наследования короны. В любом случае они из одного круга, в то время как до сих пор некоторые мужчины, считают, что за их фамилию и родовое наследие из маминой квартиры должны биться на смерть красивейшие девственницы до 25 лет. Либо ждут, когда на госуслугах им выдадут альтушку
17:01:04 08-06-2026
Гость (15:10:30 08-06-2026) Герцог всё таки не 19-ый в линии наследования короны. ... Да причем тут это? Я, как мужчина, просто не хочу воспитывать чужого ребенка, брать на себя ответственность за него. Зачем? Ведь много свободных женщин без детей, которые готовы родить от тебя. Это будут твои дети, родные по крови. Поэтому чисто объективно, женщины с детьми от первого брака, да впрочем, как и мужчины с детьми от первого брака, всегда идут во втором эшелоне.
05:37:21 09-06-2026
Гость (11:30:46 08-06-2026) "Харриет воспитывает 13-летнюю дочь Джорджину от первого бра... Что,не берет никто? А думать надо было.
12:26:59 08-06-2026
В ее возрасте она вряд ли уже родит, так что кровь не разбавится.