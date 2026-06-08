Внук Елизаветы II женился на простой медсестре. Видео

Церемония венчания прошла в тихой деревушке Кембл в Глостершире

08 июня 2026, 10:40, ИА Амител

Королева Великобритании Елизавета II / Фото: "Википедия"

Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс женился на своей избраннице — медсестре Харриет Сперлинг, сообщает Starhit.ru. Церемония венчания прошла в старинной церкви Всех Святых в тихой деревушке Кембл в Глостершире.

Место для важного события выбрано не случайно: деревня находится всего в 15 минутах езды от поместья принцессы Анны, где проживает сам Питер Филлипс.

«Счастливая невеста поразила нежным и до мелочей продуманным образом. Харриет Сперлинг отдала предпочтение белоснежной классике. Изысканное кружевное платье дополнено длинной фатой», — пишет издание.

На церемонии присутствовали и король Чарльз с супругой Камиллой. Но они не остались на праздничный банкет в загородном поместье Гэткомб-Парк. После венчания пара пересела в ожидавший их вертолет королевской авиации, чтобы отправиться на знаменитые скачки Эпсом Дерби в графстве Суррей.

История знакомства молодоженов

«Питер и Харриет встретились на соревнованиях по теннису. О помолвке они объявили еще в августе прошлого года и решили не тянуть с венчанием», — отметило издание.

Внук Елизаветы II 48-летний Филлипс на три года старше избранницы. Харриет воспитывает 13-летнюю дочь Джорджину от первого брака.