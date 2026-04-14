Биограф: королева Елизавета II сошла с ума перед смертью
По словам Эндрю Лауни, страной фактически управлял ее старший сын
14 апреля 2026, 15:34, ИА Амител
Королевский биограф Эндрю Лауни заявил, что королева Великобритании Елизавета II в последние годы жизни сошла с ума, пишет "Газета.ru" со ссылкой на издание Daily Mail.
По словам Лауни, хотя Елизавета II была еще жива, страной фактически управлял ее старший сын. Биограф считает, что из‑за старческого слабоумия королева не обращала внимания на поведение и не воздействовала на своего младшего сына Эндрю, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних и других преступлениях.
«Люди не понимают, что к концу жизни она была совсем того. Эндрю поднимался к ней и запугивал ее, чтобы она что‑то делала», — утверждает биограф.
В свою очередь, светский обозреватель Daily Mail Ричард Иден не согласен с этой точкой зрения: он считает, что королева была в здравом уме.
Иден заявил, что лично встречался с Елизаветой и видел, как она ведет содержательные беседы с гостями, — никаких признаков старческого слабоумия у монаршей особы он не заметил.
15:45:50 14-04-2026
гадость какая, обвинять старуху в слабоумии, тем более она теперь уже не ответит. да всё они знали и никто никого не запугивал, просто они извращенцы и вырожденцы поганые. вся эта так называемая элита... воспитанные сволочи
16:07:39 14-04-2026
получается либо слабоумная либо одобряла педофилию. Англия, такова как есть.
16:21:32 14-04-2026
Помню эпизод, когда Елизавета взяла у гвардейца кинжал, чтобы разрезать торт. Даже эпатажному Жириновскому не приходила мысль о таком трюке. Так что вполне вероятно, биограф знает, о чем пишет.
16:41:02 14-04-2026
20:39:34 14-04-2026
Гость (16:41:02 14-04-2026) Вот это сыночек... Яблоко от яблони.
21:59:13 14-04-2026
Не всё ли равно как там дела у извращенцев.