НОВОСТИОбщество

Биограф: королева Елизавета II сошла с ума перед смертью

По словам Эндрю Лауни, страной фактически управлял ее старший сын

14 апреля 2026, 15:34, ИА Амител

Пожилая женщина на троне / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru
Пожилая женщина на троне / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru

Королевский биограф Эндрю Лауни заявил, что королева Великобритании Елизавета II в последние годы жизни сошла с ума, пишет "Газета.ru" со ссылкой на издание Daily Mail.

По словам Лауни, хотя Елизавета II была еще жива, страной фактически управлял ее старший сын. Биограф считает, что из‑за старческого слабоумия королева не обращала внимания на поведение и не воздействовала на своего младшего сына Эндрю, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних и других преступлениях.

«Люди не понимают, что к концу жизни она была совсем того. Эндрю поднимался к ней и запугивал ее, чтобы она что‑то делала», — утверждает биограф.

В свою очередь, светский обозреватель Daily Mail Ричард Иден не согласен с этой точкой зрения: он считает, что королева была в здравом уме. 

Иден заявил, что лично встречался с Елизаветой и видел, как она ведет содержательные беседы с гостями, — никаких признаков старческого слабоумия у монаршей особы он не заметил.

Фото: pxhere.com/ru/photo/977982

У короля Великобритании Карла III обнаружили рак

На время врачи посоветовали ему ограничить публичные мероприятия
НОВОСТИПолитика

Здоровье Знаменитости Великобритания

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

15:45:50 14-04-2026

гадость какая, обвинять старуху в слабоумии, тем более она теперь уже не ответит. да всё они знали и никто никого не запугивал, просто они извращенцы и вырожденцы поганые. вся эта так называемая элита... воспитанные сволочи

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:07:39 14-04-2026

получается либо слабоумная либо одобряла педофилию. Англия, такова как есть.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:21:32 14-04-2026

Помню эпизод, когда Елизавета взяла у гвардейца кинжал, чтобы разрезать торт. Даже эпатажному Жириновскому не приходила мысль о таком трюке. Так что вполне вероятно, биограф знает, о чем пишет.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:41:02 14-04-2026

Вот это сыночек

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

20:39:34 14-04-2026

Гость (16:41:02 14-04-2026) Вот это сыночек... Яблоко от яблони.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вежливый Человек

21:59:13 14-04-2026

Не всё ли равно как там дела у извращенцев.

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров