Биограф: королева Елизавета II сошла с ума перед смертью

По словам Эндрю Лауни, страной фактически управлял ее старший сын

14 апреля 2026, 15:34, ИА Амител

Пожилая женщина на троне / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru

Королевский биограф Эндрю Лауни заявил, что королева Великобритании Елизавета II в последние годы жизни сошла с ума, пишет "Газета.ru" со ссылкой на издание Daily Mail.

По словам Лауни, хотя Елизавета II была еще жива, страной фактически управлял ее старший сын. Биограф считает, что из‑за старческого слабоумия королева не обращала внимания на поведение и не воздействовала на своего младшего сына Эндрю, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних и других преступлениях.

«Люди не понимают, что к концу жизни она была совсем того. Эндрю поднимался к ней и запугивал ее, чтобы она что‑то делала», — утверждает биограф.

В свою очередь, светский обозреватель Daily Mail Ричард Иден не согласен с этой точкой зрения: он считает, что королева была в здравом уме.

Иден заявил, что лично встречался с Елизаветой и видел, как она ведет содержательные беседы с гостями, — никаких признаков старческого слабоумия у монаршей особы он не заметил.