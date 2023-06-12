Водитель троллейбуса сбила мальчика в алтайском городе
Ребенка госпитализировали с закрытым переломом свода черепа
12 июня 2023, 11:30, ИА Амител
Фото: "Инцидент Рубцовск"
В Рубцовске водитель троллейбуса сбила мальчика, сообщает "Инцидент Рубцовск" со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Авария случилась 11 июня около 15:40 в районе дома № 187 по улице Алтайской. По данным ведомства, шофер наехала на ребенка 2012 года рождения, когда тот переходил дорогу в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.
Пострадавшего госпитализировали с закрытым переломом свода черепа. На опубликованных в сообществе снимках видно, что мальчика несли до машины скорой помощи на носилках.
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