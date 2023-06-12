Водитель троллейбуса сбила мальчика в алтайском городе

Ребенка госпитализировали с закрытым переломом свода черепа

12 июня 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"

В Рубцовске водитель троллейбуса сбила мальчика, сообщает "Инцидент Рубцовск" со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Авария случилась 11 июня около 15:40 в районе дома № 187 по улице Алтайской. По данным ведомства, шофер наехала на ребенка 2012 года рождения, когда тот переходил дорогу в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

Пострадавшего госпитализировали с закрытым переломом свода черепа. На опубликованных в сообществе снимках видно, что мальчика несли до машины скорой помощи на носилках.