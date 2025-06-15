"Я в сказке". Певица Юлия Паршута приехала отдохнуть на Алтай

Артистка поделилась кадрами, на которых запечатлела местное разнотравье и пасущихся животных

15 июня 2025, 13:20, ИА Амител

Фото: социальные сети Юлии Паршуты

Российская певица и актриса Юлия Паршута отдыхает на Алтае. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

На кадрах, которые опубликовала знаменитость, запечатлена алтайская природа: горы, разнотравье и пасущиеся в поле лошади.

"Я в сказке", – подписала Паршута одну из своих публикаций.

Также певица рассказала, как на Алтае резко сменилась погода: пошел ливень, град, подул ветер и стало прохладно. При этом Паршута осталась в восторге:

"Роскошь, красота", – поделилась впечатлениями артистка.

Напомним, ранее Алтай посетила еще одна знаменитость – главный кондитер России Ренат Агзамов. В путешествие он отправился вместе с туристической группой мотоциклистов. Кулинар побывал в Белокурихе и Бийске.