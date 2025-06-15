"Я в сказке". Певица Юлия Паршута приехала отдохнуть на Алтай
Артистка поделилась кадрами, на которых запечатлела местное разнотравье и пасущихся животных
15 июня 2025, 13:20, ИА Амител
Российская певица и актриса Юлия Паршута отдыхает на Алтае. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.
На кадрах, которые опубликовала знаменитость, запечатлена алтайская природа: горы, разнотравье и пасущиеся в поле лошади.
"Я в сказке", – подписала Паршута одну из своих публикаций.
Также певица рассказала, как на Алтае резко сменилась погода: пошел ливень, град, подул ветер и стало прохладно. При этом Паршута осталась в восторге:
"Роскошь, красота", – поделилась впечатлениями артистка.
Напомним, ранее Алтай посетила еще одна знаменитость – главный кондитер России Ренат Агзамов. В путешествие он отправился вместе с туристической группой мотоциклистов. Кулинар побывал в Белокурихе и Бийске.
13:33:39 15-06-2025
Много знаменитых
Катит на Алтай
Скоро все загадят,
Будет как в Патай.
13:37:32 15-06-2025
Остается порадрваться за соседний, более успешный, регион.
19:24:34 15-06-2025
Гость (13:37:32 15-06-2025) Остается порадрваться за соседний, более успешный, регион....
А кто мешает у нас сделать что-нибудь подобное? Вон, на озеро Саввушка едут со всей России отдыхать. В озере растет реликтовый орех чилим. А озеро Белое, а гора Синюха, озеро Моховое, речка Белая...Синюха – священная гора, окутанная тайнами, легендами . А необычайной красоты гора Очаровательная, Колыванский борок...
Кто не дает развивать туризм?
10:23:52 16-06-2025
Гость (19:24:34 15-06-2025) А кто мешает у нас сделать что-нибудь подобное? Вон, на ... Вы только грефу не говорите про савушки, а то он на манжероке чилим уничтожил и на савушках тоже уничтожит.
13:51:01 15-06-2025
А кто это???
13:59:37 15-06-2025
Гость (13:51:01 15-06-2025) А кто это???... Санитарка из поликлиники
14:32:25 15-06-2025
Гость (13:51:01 15-06-2025) А кто это???...
Типа певица,вроде. Но не факт.
14:52:21 15-06-2025
Гость (13:51:01 15-06-2025) А кто это???... певица, написано же))
14:54:59 15-06-2025
Гость (13:51:01 15-06-2025) А кто это???... Известная во всем мире певица ПАРШУТА. Вот только песни не вспоминаются. Но для Алтая это событие.
14:06:30 15-06-2025
Где они так устают, что сюда все прутся.
14:13:52 15-06-2025
ну ичо а я отдохнул дома и чо я буду это всему нету расказывать ?
14:33:22 15-06-2025
Кому и кобыла певица
16:42:51 15-06-2025
Благодаря Алтаю, узнал, что есть такая певица
16:57:48 15-06-2025
госпади кто это? ну всяко лучше новости, чем Иран-Израиль
22:07:21 15-06-2025
Я бы на концерт к ней сходил с удовольствием