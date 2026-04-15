Россиянам объяснили, как майские праздники повлияют на зарплату

Окладники получат полную сумму, а для сдельщиков и почасовиков предусмотрена компенсация

15 апреля 2026, 08:45, ИА Амител

Майские праздники не повлияют на размер зарплаты сотрудников на окладе, а работники со сдельной или почасовой оплатой получат вознаграждение за дополнительные выходные. Об этом ТАСС сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По словам депутата, статья 112 Трудового кодекса гарантирует: окладники не теряют в доходе в месяцы с нерабочими праздничными и дополнительными выходными. Что касается премий — их размер зависит от внутренних правил компании.

А вот для тех, кто работает почасово или сдельно, ситуация иная. Их зарплата напрямую связана с отработанным временем или объемом продукции. В мае они могут отработать меньше часов, но закон защищает их интересы: если сотрудника с часовой ставкой не привлекали к работе 1 и 9 мая, он должен получить доплату за эти праздничные дни.

Первая часть майских выходных — с 1 по 3 мая (пятница-воскресенье). Вторая — с 9 по 11 мая (суббота-понедельник) за счет переноса выходного дня.