Чем опасна корь, какие у неё симптомы и как это заболевание лечат у детей и взрослых?

В Алтайском крае выявили уже четыре случая заболевания корью. Все заболевшие – молодые люди до 30 лет. Одного госпитализировали в барнаульскую РТП, а трёх других – в Тальменскую ЦРБ. Теперь специалисты Роспотребнадзора устанавливают круг тех, с кем контактировали пациенты: сообщается, что таких несколько сотен.
Контактных не изолируют, а лишь наблюдают за их состоянием: человек становится заразным только при появлении первых симптомов кори.
О том, что это за заболевание, какие у него симптомы, как болезнь протекает у детей и взрослых и чем её лечат, – в материале amic.ru.
Корь – что это за заболевание?
Корь – острая вирусная инфекция, которая считается одной из самых заразных в мире. Если человек не привит, то после контакта с заражённым он тоже заболеет с вероятностью 90%.
Инкубационный период составляет от недели до 17 дней. После этого у заражённого появляются первые симптомы, похожие на ОРВИ. Но с развитием недуга его проявления становятся более тяжёлыми.
Чем опасна корь?
Корь способна вызывать крайне тяжёлые осложнения: пневмонию, воспаление и отёк мозга, синдром Крупа, слепоту и другие недуги. К сожалению, даже на современном этапе развития медицины инфекция нередко приводит к летальным случаям. Только в 2019-м, по данным ВОЗ, от кори или её осложнений умерло около 200 тысяч человек.
Особенно опасна корь для беременных: перенесённое заболевание может вызвать врождённые дефекты плода.
Какие симптомы у кори?
К симптомам первого этапа относят следующие проявления кори:
- общую слабость и ломоту в теле;
- насморк с обильными выделениями;
- температуру 38-40°C;
- сильную головную боль;
- мучительный сухой кашель;
- боль в горле при глотании;
- воспаление слизистой оболочки глаз.
Также могут развиваться конъюнктивит, светобоязнь, маленькие белые пятна на слизистой щёк. На 4-5 день по всему телу появляется характерная сыпь.
Как болезнь протекает у детей и взрослых?
В большинстве случаев дети переносят корь намного легче, чем взрослые. До конца эта особенность инфекции ещё не объяснена. Но большинство специалистов сходятся во мнении, что причина в специфике иммунного ответа у несовершеннолетних.
Так, катаральные симптомы у взрослых длятся дольше, а интоксикация более выраженная. Кроме того, сыпь может соединяться в более крупные поражения кожи.
Тем не менее дети тоже не застрахованы от различного рода осложнений. При кори есть риск поражения центральной нервной системы. Из-за этого у ребёнка может развиться, например, тугоухость.
Делают ли прививки от кори?
Да. Вакцину от кори разработали в 60-е, спустя девять лет после открытия инфекции. Сразу после этого заметно снизилась и общемировая заболеваемость, и смертность от вируса.
Обычно от кори прививают ещё в детском возрасте.
Как лечат корь?
Специфического лечения против кори нет. Поэтому терапия сводится к постельному режиму, обильному питью и применению жаропонижающих при необходимости. Само собой, на время лечения больного изолируют от окружающих.
Так что единственный способ защититься от тяжёлого течения кори и осложнений – вакцинация.
Что делать, если обнаружил у себя первые признаки кори?
Главное – не контактировать с другими людьми. Если вы обнаружили у себя симптомы заболевания, изолируйтесь и свяжитесь с вашей поликлиникой. Там подскажут, как действовать дальше.
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