Чем опасна корь, какие у неё симптомы и как это заболевание лечат у детей и взрослых?

В Алтайском крае зафиксировали уже несколько случаев заражения

17 января 2023, 13:30, ИА Амител

В Алтайском крае выявили уже четыре случая заболевания корью. Все заболевшие – молодые люди до 30 лет. Одного госпитализировали в барнаульскую РТП, а трёх других – в Тальменскую ЦРБ. Теперь специалисты Роспотребнадзора устанавливают круг тех, с кем контактировали пациенты: сообщается, что таких несколько сотен.

Контактных не изолируют, а лишь наблюдают за их состоянием: человек становится заразным только при появлении первых симптомов кори.

О том, что это за заболевание, какие у него симптомы, как болезнь протекает у детей и взрослых и чем её лечат, – в материале amic.ru.

1 Корь – что это за заболевание? Корь – острая вирусная инфекция, которая считается одной из самых заразных в мире. Если человек не привит, то после контакта с заражённым он тоже заболеет с вероятностью 90%. Инкубационный период составляет от недели до 17 дней. После этого у заражённого появляются первые симптомы, похожие на ОРВИ. Но с развитием недуга его проявления становятся более тяжёлыми.

2 Чем опасна корь? Корь способна вызывать крайне тяжёлые осложнения: пневмонию, воспаление и отёк мозга, синдром Крупа, слепоту и другие недуги. К сожалению, даже на современном этапе развития медицины инфекция нередко приводит к летальным случаям. Только в 2019-м, по данным ВОЗ, от кори или её осложнений умерло около 200 тысяч человек. Особенно опасна корь для беременных: перенесённое заболевание может вызвать врождённые дефекты плода.

2 Какие симптомы у кори? К симптомам первого этапа относят следующие проявления кори: общую слабость и ломоту в теле;

насморк с обильными выделениями;

температуру 38-40°C;

сильную головную боль;

мучительный сухой кашель;

боль в горле при глотании;

воспаление слизистой оболочки глаз. Также могут развиваться конъюнктивит, светобоязнь, маленькие белые пятна на слизистой щёк. На 4-5 день по всему телу появляется характерная сыпь.

3 Как болезнь протекает у детей и взрослых? В большинстве случаев дети переносят корь намного легче, чем взрослые. До конца эта особенность инфекции ещё не объяснена. Но большинство специалистов сходятся во мнении, что причина в специфике иммунного ответа у несовершеннолетних. Так, катаральные симптомы у взрослых длятся дольше, а интоксикация более выраженная. Кроме того, сыпь может соединяться в более крупные поражения кожи. Тем не менее дети тоже не застрахованы от различного рода осложнений. При кори есть риск поражения центральной нервной системы. Из-за этого у ребёнка может развиться, например, тугоухость.

4 Делают ли прививки от кори? Да. Вакцину от кори разработали в 60-е, спустя девять лет после открытия инфекции. Сразу после этого заметно снизилась и общемировая заболеваемость, и смертность от вируса. Обычно от кори прививают ещё в детском возрасте.

5 Как лечат корь? Специфического лечения против кори нет. Поэтому терапия сводится к постельному режиму, обильному питью и применению жаропонижающих при необходимости. Само собой, на время лечения больного изолируют от окружающих. Так что единственный способ защититься от тяжёлого течения кори и осложнений – вакцинация.