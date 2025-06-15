Женщина пострадала при жестком столкновении легковушек под Бийском

Ее увезли в больницу с травмами различной степени тяжести

15 июня 2025, 11:45, ИА Амител

ДТП в Бийске / Фото: Telegram-канал "Госавтоинспекция 22"

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Бийском районе. В результате аварии пострадала 45-летняя женщина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.

По предварительным данным, вечером 14 июня 45-летний водитель Jeep Grand Cherokee, двигаясь со стороны села Верх-Катунского в направлении города Бийска, не справился с управлением и столкнулся едущим впереди Kia Rio. За рулем автомобиля в это время находился 42-летний мужчина.

"В результате ДТП пассажир автомобиля Kia Rio – женщина 1980 года рождения – получила травмы различной степени тяжести, доставлена в медицинское учреждение", – рассказали в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.