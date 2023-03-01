Жёсткое ДТП с участием двух автомобилей произошло в Рубцовске

Движение транспорта в результате произошедшего затруднено

01 марта 2023, 11:02, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло в Рубцовске.

Авария случилась на улице Калинина. По сообщению очевидца, которое опубликовано в телеграм-канале "Инцидент Рубцовск", движение транспорта в результате произошедшего затруднено.

Машины получили серьёзные повреждения в лобовой части. Об обстоятельствах произошедшего и пострадавших не уточняется.