Жёсткое ДТП с участием двух автомобилей произошло в Рубцовске
Движение транспорта в результате произошедшего затруднено
01 марта 2023, 11:02, ИА Амител
Фото: "Инцидент Рубцовск"
Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло в Рубцовске.
Авария случилась на улице Калинина. По сообщению очевидца, которое опубликовано в телеграм-канале "Инцидент Рубцовск", движение транспорта в результате произошедшего затруднено.
Машины получили серьёзные повреждения в лобовой части. Об обстоятельствах произошедшего и пострадавших не уточняется.
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