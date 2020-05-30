Еще один случай смерти

В Алтайском крае за прошедшие сутки скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба, заболевание у него протекало в тяжелой форме.

За весь период в регионе умерли 22 человека. Из них от COVID-19 – 12 человек, от иных причин смерти – 8, еще 2 случая находятся на экспертизе.