Алтайский край в тройке лидеров в Сибири по числу зараженных. Торговый центр Барнаула из-за пандемии решил сменить концепцию, а в июне у нас будет дополнительный выходной. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
За минувшие сутки:
- в Барнауле выявили 46 зараженных,
- в Зональном районе – 5,
- в Новоалтайске, Славгороде – 4,
- в Первомайском районе – 3,
- в Павловском районе, Ребрихинском районе – 2,
- в Рубцовске, Бийске, Бийском районе, Змеиногорском районе, Тальменском районе – 1.
В Алтайском крае на коронавирусную инфекцию уже проверили 96 тыс. человека. А под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 5163 человек.
В Алтайском крае за прошедшие сутки скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба, заболевание у него протекало в тяжелой форме.
За весь период в регионе умерли 22 человека. Из них от COVID-19 – 12 человек, от иных причин смерти – 8, еще 2 случая находятся на экспертизе.
Алтайский край вошел в тройку лидеров среди регионов Сибири по выявленным случаям заболевания коронавирусной инфекцией.
За весь период эпидемии зафиксировали 14,1 тыс. заболевших. Это 4% от общего числа по России.
Наибольший процент выявленных случаев за весь период приходится на Красноярский край(28%), Новосибирскую область (18%), Алтайский край (12%), Иркутскую область (11%) и Омскую область (9 %). На остальные регионы в совокупности приходится 22% случаев коронавируса.
Барнаульский бизнесмен решил изменить концепцию ТРЦ из-за пандемии. Речь идет о строящемся комплексе на улице Балтийской.
Изначально планировалось создать "классический" торгово-развлекательный центр с якорным продуктовым арендатором, вещевым ретейлом и детской игровой зоной. Сейчас собственник Андрей Комяков уверен: эту концепцию необходимо сменить. Правда, как именно, пока не знает.
"Сейчас строить ТЦ с детской зоной, в которую еще года два никто детей не поведет, наверное, не самое правильное решение. Я не представляю родителей, которые через один-два месяца отправятся в ТРЦ. Может, вообще придется сделать продуктовый рынок. Концепция непонятна совершенна. Но по тому проекту, который был разработан, строить нецелесообразно. Ждем, может быть, к осени станет что-то ясно. Кредитов нет, денег мы никому не должны, поэтому и проблем нет", – говорит предприниматель.
Из-за коронавируса празднование Дня Победы. А у россиян появился еще один выходной.
Так, президент России Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы.
Согласно распоряжению, в этот день в Москве и других городах пройдут парады. Начнутся они в 10 часов утра, а в 22 часа по местному времени жители увидят праздничные салюты.
Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- как оформить больничный работающим пенсионерам в мае 2020;
- как получить пропуск, если летишь в Москву;
- как оформить медкнижку не выходя из дома;
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- когда закончится учебный год в школах;
- что будет с ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году из-за коронавируса;
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
- в каких числах подать документы в университет в 2020 году;
- расписание ЕГЭ-2020,
- как будут работать детские летние лагеря на Алтае и что изменится из-за пандемии.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за туры, которые отменили из-за коронавируса,
- вернуть деньги за отмененный рейс.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- когда откроются санатории и каким теперь будет отдых;
- когда звездные артисты вернутся с концертами в Барнаул,
- когда заработают санатории и как изменится отдых,
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом-2020.
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