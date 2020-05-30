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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 62

, ИА "Амител"
Главное за 30 мая
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Алтайский край в тройке лидеров в Сибири по числу зараженных. Торговый центр Барнаула из-за пандемии решил сменить концепцию, а в июне у нас будет дополнительный выходной. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае?
71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Заболевших уже 1779 человек, среди них 184 ребенка.

За минувшие сутки:

  • в Барнауле выявили 46 зараженных,
  • в Зональном районе – 5,
  • в Новоалтайске, Славгороде – 4,
  • в Первомайском районе – 3,
  • в Павловском районе, Ребрихинском районе – 2,
  • в Рубцовске, Бийске, Бийском районе, Змеиногорском районе, Тальменском районе – 1. 

В Алтайском крае на коронавирусную инфекцию уже проверили 96 тыс. человека. А под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 5163 человек.

2
Еще один случай смерти

В Алтайском крае за прошедшие сутки скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба, заболевание у него протекало в тяжелой форме.

За весь период в регионе умерли 22 человека. Из них от COVID-19 – 12 человек, от иных причин смерти – 8, еще 2 случая находятся на экспертизе.

 

3
В тройке лидеров

Алтайский край вошел в тройку лидеров среди регионов Сибири по выявленным случаям заболевания коронавирусной инфекцией.

За весь период эпидемии зафиксировали 14,1 тыс. заболевших. Это 4% от общего числа по России. 

Наибольший процент выявленных случаев за весь период приходится на Красноярский край(28%), Новосибирскую область (18%), Алтайский край (12%), Иркутскую область (11%) и Омскую область (9 %). На остальные регионы в совокупности приходится 22% случаев коронавируса. 

4
ТЦ решил измениться

Барнаульский бизнесмен решил изменить концепцию ТРЦ из-за пандемии. Речь идет о строящемся комплексе на улице Балтийской.

Изначально планировалось создать "классический" торгово-развлекательный центр с якорным продуктовым арендатором, вещевым ретейлом и детской игровой зоной. Сейчас собственник Андрей Комяков уверен: эту концепцию необходимо сменить. Правда, как именно, пока не знает.

"Сейчас строить ТЦ с детской зоной, в которую еще года два никто детей не поведет, наверное, не самое правильное решение. Я не представляю родителей, которые через один-два месяца отправятся в ТРЦ. Может, вообще придется сделать продуктовый рынок. Концепция непонятна совершенна. Но по тому проекту, который был разработан, строить нецелесообразно. Ждем, может быть, к осени станет что-то ясно. Кредитов нет, денег мы никому не должны, поэтому и проблем нет", – говорит предприниматель.

5
Еще один выходной

Из-за коронавируса празднование Дня Победы. А у россиян появился еще один выходной.

Так, президент России Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы. 

Согласно распоряжению, в этот день в Москве и других городах пройдут парады. Начнутся они в 10 часов утра, а в 22 часа по местному времени жители увидят праздничные салюты. 

6
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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