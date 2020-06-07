Сколько заболевших в Алтайском крае?

64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Теперь в регионе 2319 заболевших, среди них 226 детей.

За минувшие сутки:

в Барнауле выявили 47 зараженных;

в Новоалтайске – 3;

в Бийске – 2;

в Камне-на-Оби – 2;

в Рубцовске, Яровом, Алейске, Тогульском, Залесовском, Советском, Быстроистокском, Тальменском, Тюменцевском, Калманском районах – по 1.

7 июня из больниц выписали 27 человек. А за весь период в крае выздоровел 1021 человек.

С меднаблюдения уже сняли 26,5 тыс. человек. Всего на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 123 тыс. человек.