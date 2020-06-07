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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 70

, ИА "Амител"
Главное за 7 июня
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В Алтайском крае снимают часть ограничений из-за коронавируса. Губернатора подписал соответствующий указ. На границах региона сняли блокпосты, а в Белокурихе заработала (но с ограничениями) канатная дорога. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае?

64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Теперь в регионе 2319 заболевших, среди них 226 детей.

За минувшие сутки:

  • в Барнауле выявили 47 зараженных;
  • в Новоалтайске – 3;
  • в Бийске – 2;
  • в Камне-на-Оби – 2;
  • в Рубцовске, Яровом, Алейске, Тогульском, Залесовском, Советском,  Быстроистокском, Тальменском, Тюменцевском, Калманском районах –  по 1.

7 июня из больниц выписали 27 человек. А за весь период в крае выздоровел 1021 человек.

С меднаблюдения уже сняли 26,5 тыс. человек. Всего на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 123 тыс. человек.

2
Первый этап снятия ограничений

Губернатор края Виктор Томенко ввел в регионе первый этап снятия ограничений.

Что это значит?

  • Режим обязательной самоизоляции для прибывающих в Алтайский край отменен.
  • Ограничения по выходу из дома отменяются. За исключением граждан старше 65 лет и граждан с рядом хронических заболеваний. 
  • Разрешены занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе. Местом таких занятий могут быть только открытые спортивные сооружения (за исключением плавательных бассейнов).
  • Разрешены занятия физкультурой и спортом в физкультурно-спортивных организациях, осуществляющих тренировочную деятельность на открытых спортивных сооружениях (за исключением плавательных бассейнов) в составе групп не более 15 человек и при соблюдении дистанции.
  • В Алтайском крае заработают санатории.
  • Разрешается работать магазинам непродовольственных товаров площадью торгового зала менее 400 кв. метров, при наличии отдельного наружного входа при ограничении числа покупателей. 
  • Разрешена работа парикмахерских и салонов красоты.
  • Разрешается работать зоопаркам, расположенным на открытом воздухе, при соблюдении посетителями норм социального дистанцирования.
  • Разрешается проведение плановых медосмотров для получения справок для санаториев и лагерей.
3
Посты сняли

Телеграм-канал "Красное солнце Алтая" сообщил, что на границах региона сняли все блокпосты, установленные ранее из-за неблагоприятной эпидситуации. Теперь въезжающие в регион не будут сидеть на карантине.

Также в барнаульском аэропорту Роспотребнадзор больше не дежурит и не проверяет прилетающие самолеты.

4
Запустили канатную дорогу

С 5 июня заработала канатно-кресельная дорога на гору Церковка в Белокурихе.

На стартовой площадке нанесли разметку, чтобы гости соблюдали социальную дистанцию.  Средства индивидуальной защиты туристы могут купить на входе.

Контактные поверхности обрабатывают дезсредствами, есть места для обеззараживания рук антисептиками, сотрудники работают в масках.

Посетителям также советуют запастись семечками и орешками, которые так любят бурундуки и птицы, а также надеть удобную обувь с крепкой подошвой, чтобы с комфортом прогуливаться по смотровой площадке. 

5
У соседей

В Республике Алтай зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 180 человек.

Коронавирус подтвердился у четырех жителей Кош-Агачского района, трех жителей Горно-Алтайска и жительницы Онгудайского района. Пятерых выявили по контакту с ранее заболевшими.

За весь период уже выписали из больниц 99 пациентов. 

6
Учебный год для студентов

Колледжи заработают 1 сентября. Об этом заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

Он также добавил, что помимо профессиональных компетенций у студентов колледжей формируют и культуру организации рабочего места и процесса, техники безопасности. "Колледжи должны научиться работать в любых условиях", — отметил Глушко.

Образовательные учреждения к началу учебного года должны сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность учащихся.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что вузы, возможно, останутся на дистанционном обучении еще и осенью. Все будет зависеть от эпидситуации в стране.  

7
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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