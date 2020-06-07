В Алтайском крае снимают часть ограничений из-за коронавируса. Губернатора подписал соответствующий указ. На границах региона сняли блокпосты, а в Белокурихе заработала (но с ограничениями) канатная дорога. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Теперь в регионе 2319 заболевших, среди них 226 детей.
За минувшие сутки:
- в Барнауле выявили 47 зараженных;
- в Новоалтайске – 3;
- в Бийске – 2;
- в Камне-на-Оби – 2;
- в Рубцовске, Яровом, Алейске, Тогульском, Залесовском, Советском, Быстроистокском, Тальменском, Тюменцевском, Калманском районах – по 1.
7 июня из больниц выписали 27 человек. А за весь период в крае выздоровел 1021 человек.
С меднаблюдения уже сняли 26,5 тыс. человек. Всего на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 123 тыс. человек.
Губернатор края Виктор Томенко ввел в регионе первый этап снятия ограничений.
Что это значит?
- Режим обязательной самоизоляции для прибывающих в Алтайский край отменен.
- Ограничения по выходу из дома отменяются. За исключением граждан старше 65 лет и граждан с рядом хронических заболеваний.
- Разрешены занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе. Местом таких занятий могут быть только открытые спортивные сооружения (за исключением плавательных бассейнов).
- Разрешены занятия физкультурой и спортом в физкультурно-спортивных организациях, осуществляющих тренировочную деятельность на открытых спортивных сооружениях (за исключением плавательных бассейнов) в составе групп не более 15 человек и при соблюдении дистанции.
- В Алтайском крае заработают санатории.
- Разрешается работать магазинам непродовольственных товаров площадью торгового зала менее 400 кв. метров, при наличии отдельного наружного входа при ограничении числа покупателей.
- Разрешена работа парикмахерских и салонов красоты.
- Разрешается работать зоопаркам, расположенным на открытом воздухе, при соблюдении посетителями норм социального дистанцирования.
- Разрешается проведение плановых медосмотров для получения справок для санаториев и лагерей.
Телеграм-канал "Красное солнце Алтая" сообщил, что на границах региона сняли все блокпосты, установленные ранее из-за неблагоприятной эпидситуации. Теперь въезжающие в регион не будут сидеть на карантине.
Также в барнаульском аэропорту Роспотребнадзор больше не дежурит и не проверяет прилетающие самолеты.
С 5 июня заработала канатно-кресельная дорога на гору Церковка в Белокурихе.
На стартовой площадке нанесли разметку, чтобы гости соблюдали социальную дистанцию. Средства индивидуальной защиты туристы могут купить на входе.
Контактные поверхности обрабатывают дезсредствами, есть места для обеззараживания рук антисептиками, сотрудники работают в масках.
Посетителям также советуют запастись семечками и орешками, которые так любят бурундуки и птицы, а также надеть удобную обувь с крепкой подошвой, чтобы с комфортом прогуливаться по смотровой площадке.
В Республике Алтай зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 180 человек.
Коронавирус подтвердился у четырех жителей Кош-Агачского района, трех жителей Горно-Алтайска и жительницы Онгудайского района. Пятерых выявили по контакту с ранее заболевшими.
За весь период уже выписали из больниц 99 пациентов.
Колледжи заработают 1 сентября. Об этом заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
Он также добавил, что помимо профессиональных компетенций у студентов колледжей формируют и культуру организации рабочего места и процесса, техники безопасности. "Колледжи должны научиться работать в любых условиях", — отметил Глушко.
Образовательные учреждения к началу учебного года должны сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность учащихся.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что вузы, возможно, останутся на дистанционном обучении еще и осенью. Все будет зависеть от эпидситуации в стране.
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О деньгах
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О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
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