В Алтайском крае убрали все блокпосты, установленные из-за коронавируса

На границах Алтайского края сняты все блокпосты, установленные ранее по решению оперативного штаба. Об этом сообщает телеграм-канал "Красное солнце Алтая".
Кроме того, в барнаульском аэропорту amic.ru сообщили, что Роспотребнадзор больше не дежурит и не проверяет прилетающие самолеты.
Ранее amic.ru писал о том, как соблюдаются правила безопасности в аэропорту. На борт самолета сразу после его посадки поднимался представитель санитарно-контрольного пункта (СКП) Роспотребнадзора. Он проверял всех пассажиров, и если людей с признаками заболевания не оказывалось, давал разрешение на высадку пассажиров.
Комментарии
А в Республике Алтай и Новосибирской области?
Ну супер! Так у нас скоро не то что новых выявленных не будет, а выздоровевших станет больше, чем заболевших за все время))))
7.06.2020 16:03
- гость -
"выздоровевших станет больше, чем заболевших за все время"
Партия сказала надо - и вертикаль ответила ЕСТЬ!
7.06.2020 16:12
ПЕТР
Вот и я о том же....
Спасайся, кто может.
Всё ради туристов.
Вернее, ради бизнесменов, владеющих бизнесом. Среди них, случайно, нет депутатов?
Странно. Маска не спасает от вируса, а несколько сотрудников спасают? Правильно, что сворачивают клоунаду
да бессмысленны блокпосты уже. распространение пропорциональное по всем регионам.
основное направление сейчас- снижение заражения в местах массового скопления: магазины, общественный транспорт и т.д.
Амик, просьба к вам. Выясните, пожалуйста, можно ли ехать в Республику Алтай? Не получим ли предписание на выезде? У нас группа на восхождение зарегистрирована на 12.06 в раздумьях, ехать или нет.
всем кто недоволен могут валить подальше от цивилизации, в богом забытые деревни
Кому о-о-очень страшно, тот может закопаться в ближайшей канаве.
Ура.
Амик, просьба к вам. Выясните, пожалуйста, можно ли ехать в Республику Алтай? Не получим ли предписание на выезде? У нас группа на восхождение зарегистрирована на 12.06 в раздумьях, ехать или нет.
Справки возьмите. что работа разрешена.
7.06.2020 16:50
- гость -
всем кто недоволен могут валить подальше от цивилизации,
К агафье лыковой на полное обеспечение.
На границах Алтайского края сняты все блокпосты, установленные ранее по решению оперативного штаба. Об этом сообщает телеграм-канал "Красное солнце Алтая".Кроме того, в барнаульском аэропорту amic.ru сообщили, что Роспотребнадзор больше не дежурит и не проверяет прилетающие самолеты.
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Правоохранители направлены охранять санатории от гостеприимных местных жителей.
Все только начинается, в краевой начали болеть
7.06.2020 16:57
- гость -
Вот Агафью не надо трогать! )
7.06.2020 17:22
- гость -
Да кто ее уже будет трогать! )