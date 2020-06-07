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В Алтайском крае убрали все блокпосты, установленные из-за коронавируса

, ИА "Амител"
В аэропорту Барнаула перестали проверять прилетающих пассажиров

На границах Алтайского края сняты все блокпосты, установленные ранее по решению оперативного штаба. Об этом сообщает телеграм-канал "Красное солнце Алтая".

Кроме того, в барнаульском аэропорту amic.ru сообщили, что Роспотребнадзор больше не дежурит и не проверяет прилетающие самолеты. 

Ранее amic.ru писал о том, как соблюдаются правила безопасности в аэропорту. На борт самолета сразу после его посадки поднимался представитель санитарно-контрольного пункта (СКП) Роспотребнадзора. Он проверял всех пассажиров, и если людей с признаками заболевания не оказывалось, давал разрешение на высадку пассажиров. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

7.06.2020 16:02
- гость -

А в Республике Алтай и Новосибирской области?

7.06.2020 16:03
- гость -

Ну супер! Так у нас скоро не то что новых выявленных не будет, а выздоровевших станет больше, чем заболевших за все время))))

7.06.2020 16:12
ПЕТР

7.06.2020 16:03
- гость -
"выздоровевших станет больше, чем заболевших за все время"

Партия сказала надо - и вертикаль ответила ЕСТЬ!

7.06.2020 16:21
- гость -

7.06.2020 16:12
ПЕТР

Вот и я о том же....

7.06.2020 16:40
- гость -

Спасайся, кто может.

7.06.2020 16:40
- гость -

Всё ради туристов.

7.06.2020 16:42
- гость -

Вернее, ради бизнесменов, владеющих бизнесом. Среди них, случайно, нет депутатов?

7.06.2020 16:44
Пионер

Странно. Маска не спасает от вируса, а несколько сотрудников спасают? Правильно, что сворачивают клоунаду

7.06.2020 16:49
- гость -

да бессмысленны блокпосты уже. распространение пропорциональное по всем регионам.
основное направление сейчас- снижение заражения в местах массового скопления: магазины, общественный транспорт и т.д.

7.06.2020 16:50
- гость -

Амик, просьба к вам. Выясните, пожалуйста, можно ли ехать в Республику Алтай? Не получим ли предписание на выезде? У нас группа на восхождение зарегистрирована на 12.06 в раздумьях, ехать или нет.

7.06.2020 16:50
- гость -

всем кто недоволен могут валить подальше от цивилизации, в богом забытые деревни

7.06.2020 16:51
- гость -

Кому о-о-очень страшно, тот может закопаться в ближайшей канаве.

7.06.2020 16:53
- гость -

Ура.

7.06.2020 16:54
Пионер

Амик, просьба к вам. Выясните, пожалуйста, можно ли ехать в Республику Алтай? Не получим ли предписание на выезде? У нас группа на восхождение зарегистрирована на 12.06 в раздумьях, ехать или нет.

Справки возьмите. что работа разрешена.

7.06.2020 16:57
- гость -

7.06.2020 16:50
- гость -
всем кто недоволен могут валить подальше от цивилизации,

К агафье лыковой на полное обеспечение.

7.06.2020 16:58
- гость -

На границах Алтайского края сняты все блокпосты, установленные ранее по решению оперативного штаба. Об этом сообщает телеграм-канал "Красное солнце Алтая".Кроме того, в барнаульском аэропорту amic.ru сообщили, что Роспотребнадзор больше не дежурит и не проверяет прилетающие самолеты.
------------------------
Правоохранители направлены охранять санатории от гостеприимных местных жителей.

7.06.2020 17:14
- гость -

Все только начинается, в краевой начали болеть

7.06.2020 17:22
- гость -

7.06.2020 16:57
- гость -

Вот Агафью не надо трогать! )

7.06.2020 17:26
- гость -

7.06.2020 17:22
- гость -

Да кто ее уже будет трогать! )

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