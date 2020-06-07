В Алтайском крае убрали все блокпосты, установленные из-за коронавируса

На границах Алтайского края сняты все блокпосты, установленные ранее по решению оперативного штаба. Об этом сообщает телеграм-канал "Красное солнце Алтая".

Кроме того, в барнаульском аэропорту amic.ru сообщили, что Роспотребнадзор больше не дежурит и не проверяет прилетающие самолеты.

Ранее amic.ru писал о том, как соблюдаются правила безопасности в аэропорту. На борт самолета сразу после его посадки поднимался представитель санитарно-контрольного пункта (СКП) Роспотребнадзора. Он проверял всех пассажиров, и если людей с признаками заболевания не оказывалось, давал разрешение на высадку пассажиров.