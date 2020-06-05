Вузы могут продолжить обучение в дистанционном формате

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что вузам страны нужно готовиться к продолжению дистанционного обучения. По ее словам, пока не ясно, что ждет нас осенью, пишет "РИА Новости".

"Не хотела я об этом говорить, но не могу не сказать, в силу того, что возглавляю оперативную работу по борьбе с коронавирусом. Мы не знаем с вами, уважаемые коллеги, что нас ждет осенью. Конечно, мы ко всему готовимся. Конечно, с учетом опыта, приобретенного весной, мы хотим более достойно пройти период осенне-зимний", – сказала Голикова на заседании правления Российского Союза ректоров.

Она отметила, что вузам нужно быть готовыми к дистанционному обучению.