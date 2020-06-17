Число зараженных перевалило за три тысячи. Владельцы алтайских парков требуют разрешить им открыться, в Белокуриху едут туристы со всей страны, а переболевший пациент просит всех посерьезней относиться к профилактике. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Теперь в регионе 3010 инфицированных.
За минувшие сутки:
- в Барнауле зафиксировали 42 заболевших;
- в Рубцовске – 8;
- в Бийске – 7;
- в Алейске и Новоалтайске – по 3;
- в Тальменском и Шипуновском районах – по 2;
- в Славгороде, Алтайском, Курьинском, Первомайском районах – по 1.
Из больниц выписал 1920 человек (+136 за последние сутки). В тяжелом состоянии находятся 45 пациентов, из них 17 подключены к аппаратам ИВЛ.
Еще один пациент с ранее диагностированным COVID-19 скончался в Алтайском крае.
Причиной летального исхода стало сопутствующее заболевание.
По данным оперативного штаба, за весь период пандемии в регионе скончались уже 43 пациента с коронавирусом. В том числе 22 – от COVID-19, 18 – от иных причин, три случая находятся на экспертизе.
Владельцы и сотрудники алтайских парков развлечений создали петицию с просьбой снять ограничения на работу. Ведь эти организации находятся на открытом воздухе, а вероятность распространения инфекции на улице с учетом соблюдения дистанции минимальна.
Автор петиции отметил, что половина сезона прошла, но заработать ничего так и не удалось. Для некоторых арендаторов парк – единственный источник дохода, который жестко зависит от сезона. "Нам нужно кормить свои семьи! Также у всех свои долговые и кредитные обязательства, взятые под сезонный бизнес", – говорится в обращении.
На вечер 17 июня петицию подписали более 300 человек.
Вылечившийся от коронавируса житель Республики Алтай рассказал в своем Instagram, что людям следует серьезней относиться к опасности заражения. По его мнению, все только начинается.
Он сообщил, что заболел в середине мая. Коронавирус вызвал двустороннюю пневмонию. О том, что выздоравливает, он узнал лишь 10 июня. Через три дня после этого его выписали из больницы.
"Меня только что вымыли, продезинфицировали и выгнали из отделения. Свобода. Счастье омрачает только факт того, что супругу мою еще не выписали", – поделился мужчина в своем аккаунте.
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов встретился с сотрудниками Диагностического центра. Медики возмущены тем, что второй месяц они получают жалованье в размере МРОТ.
По словам Попова, комиссия в ближайшее время определит, законны ли такие начисления при достаточно интенсивном объеме труда.
Также министр поддержал предложение врачей пересмотреть трудовые договоры, но при этом попросил "не раскачивать лодку". "Приходите ко мне, готов вас выслушать", – добавил министр.
Жители Алтайского края смогут проголосовать за изменения в Конституции РФ с 25 июня по 1 июля включительно. Чтобы поставить галочку напротив "Да" или "Нет", потребуется не больше трех-пяти минут, рассказала председатель краевой избирательной комиссии Ирина Акимова.
По ее словам, работу участков организовали так, чтобы избежать скученности, а избиратели чувствовали себя безопасно.
На входе придется пройти бесконтактный термометрический контроль. Каждому избирателю выдадут маску и перчатки, предложат воспользоваться антисептиком.
На пол нанесут сигнальные линии, а на стены повесят указатели, чтобы участники голосования не сталкивались и не толпились. Процесс получения бюллетеня или передачи паспорта будет происходить не из рук в руки, а бесконтактным способом.
Участки будут как в помещениях, так и на свежем воздухе. Проголосовать можно также из другого города и даже на дому. Что еще известно о предстоящем голосовании – читайте в материале amic.ru.
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