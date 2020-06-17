Парки хотят открыться

Владельцы и сотрудники алтайских парков развлечений создали петицию с просьбой снять ограничения на работу. Ведь эти организации находятся на открытом воздухе, а вероятность распространения инфекции на улице с учетом соблюдения дистанции минимальна.

Автор петиции отметил, что половина сезона прошла, но заработать ничего так и не удалось. Для некоторых арендаторов парк – единственный источник дохода, который жестко зависит от сезона. "Нам нужно кормить свои семьи! Также у всех свои долговые и кредитные обязательства, взятые под сезонный бизнес", – говорится в обращении.

На вечер 17 июня петицию подписали более 300 человек.