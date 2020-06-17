"Турция отдыхает": как в Белокурихе встретили туристов после простоя из-за COVID

Фото: Екатерина Смолихина

Сразу несколько крупных санаториев города-курорта Белокуриха с 8 июня возобновили работу. Указом губернатора Виктора Томенко им разрешили принимать гостей, но с определенными ограничениями. До этого больше двух месяцев здравницы были закрыты из-за эпидемии коронавируса. Для города-курорта этот период стал настоящим испытанием. Тысячи сотрудников санаториев ждали и верили, что отдыхающие к ним вернутся и тяжелые времена останутся позади. Чтобы ускорить эту возможность, в учреждениях приняли беспрецедентные меры безопасности. Журналисты amic.ru побывали в Белокурихе и узнали, как сейчас работает курорт и кто стали его первыми пациентами после простоя.

"Воздух можно есть"

В фойе "Катуни" саксофонист играет легкий джаз. И пусть слушателей всего четыре человека, заселяющихся в санаторий по путевке, им тут рады как никогда. Кроме живой музыки на входе гостей встречает медсестра с термометром и антисептиком. Маски рекомендуют носить везде. За исключением своего номера и улицы.

Игорь Ушков приехал в Белокуриху с супругой с Урала. Рассказывает, что собирались отдохнуть здесь еще в мае, но коронавирус заставил сдвинуть планы. Но так как жена работает в школе, им нужно было успеть съездить по путевке до начала волны ЕГЭ. Игорь каждый день звонил в санаторий "Катунь", чтобы узнать, разрешили им работать или нет. На днях ответили – да, разрешили. Быстро собрали вещи, сели в машину и отправились в Белокуриху. Несмотря на то, что в городе мужчина провел всего четыре часа, он уже уверен, что приехал не зря:

"В трудное для России время решил приехать отдыхать именно на Алтай. Про ваш край слышал от знакомых, что "воздух здесь можно прямо резать и есть". С жадностью жду, когда уже можно будет походить по городу, полюбоваться им. Я впервые отдыхаю в России. Был во многих странах и могу с уверенностью сказать, что Турция отдыхает вообще по сравнению с Белокурихой".

В санаторий заселяют только при наличии справок об отсутствии коронавируса. Их выдает Роспотребнадзор. По словам Игоря, все справки они получили быстро, не пришлось ни стоять в очереди, ни бегать по кабинетам. Супруги уверены, что их отдых не омрачат закрытые кафе, рестораны, развлекательные учреждения города. С собой они взяли велосипеды и после процедур планируют кататься по городу-курорту и его окрестностям.

"Путин у вас отдыхал, и мы решили"

Сергей Кочуров приехал в Белокуриху из Нижнего Новгорода. Хвастается всем уникальной маской из родного города, расписанной под хохлому. Журналистам рассказывает, что несколько дней назад он отправился с женой путешествовать по России на автомобиле. Конечный пункт назначения – озеро Байкал. Но, проезжая мимо алтайского города-курорта, спонтанно и единогласно решили с женой остаться отдыхать здесь. Купили на месте путевку на неделю в санаторий "Белокуриха". Сергей утверждает, что на Байкал пока не собирается – ему и на Алтае хорошо. Кстати, мужчине 65 лет, но даже пандемия не смогла сломать его страсть к путешествиям.

"Процитирую классика: "Разруха не в туалетах, а в умах". Чего бояться этого вируса? Путин у вас Белокурихе отдыхал. Теперь мы решили. Алтай у нас в Нижнем Новгороде на слуху. И нас тут встретили как родных. Уже лечат. Такой шикарный комплекс. Блеск. Что еще нужно для отдыха? Я был в Кисловодске. Мне на Алтае понравилось не меньше. Сразу чувствуешь уровень", – говорит он, отправляясь на лечение грязью.

"Помыли каждый уголок санатория"

Сейчас жители со всей страны активно бронируют путевки на июль и август, рассказывает директор санатория "Катунь" Оксана Гербер. Такая ситуация очень радует: это позволяет надеяться, что хотя бы часть убытков из-за простоя удастся возместить.

В первый день работы в "Катунь" заселилось 28 человек. Уже к концу недели ожидается приезд еще 100 человек. А в ближайшие две недели свободных номеров в санатории уже не останется. В июне "Катунь" будет принимать в основном тех гостей, кто купил путевки еще весной. А в июле, как надеется Оксана Гербер, губернатор края снимет еще часть ограничений и можно будет вернуться к прежней жизни.

"Ожидаем, что в июле будет стопроцентная загрузка. Два месяца были непростыми. Мне пришлось сделать все, чтобы сохранить коллектив. Мы все друг друга поддерживали в это непростое время. Поэтому в начале мая решили готовиться к гостям: помыли каждый уголок санатория, постирали каждую шторку. Каждый сотрудник вложил частичку своей души, чтобы нам разрешили работать", – говорит Оксана Гербер.

Насколько безопасно в санаториях

Для профилактики заражения коронавирусом Роспотребнадзор разработал жесткие требования к санаториям: номерной фонд может быть заполнен не более чем на 60%. Нельзя селить в одном номере незнакомых людей. Только семейные пары или родственников.

Принимать гостей можно только по лечебной путевке и при наличии документов, подтверждающих, что человек здоров, а также не контактировал с зараженными COVID-19.

Даже обедать в столовой придется по одному. Прощай, курортные романы, даже не поужинать вместе – здоровье важнее.

Не работают также бассейны, закрыты сауны и спа-центры, запрещены групповые процедуры. Взамен гостям предложено больше индивидуальных процедур. В "Катуни", например, это минеральные ванны.

Чтобы открыться, санаториям пришлось закупить дополнительные приборы для очистки и обеззараживания воздуха, парогенераторы, моющие пылесосы.

А вот стоимость путевок повышать не стали.

Чтобы удержать людей, надо было платить

Главный врач санатория Александр Отт уверяет, что, несмотря на два месяца простоя, коллектив удалось сохранить полностью. Ни один из 220 работников "Катуни" не был сокращен. Людям даже платили две трети от оклада. Отт отмечает, что каждый хороший врач и тем более медсестра в Белокурихе – ценный кадр. Многие конкуренты в период пандемии старались переманивать сотрудников "Катуни". Чтобы удержать их, нужно было платить, даже когда нет выручки. Таков закон рынка. Но сейчас ситуация улучшается, в Белокуриху едут туристы из Красноярска, Иркутска, Москвы и даже с Кавказа, где есть свои федеральные курорты.

"Конечно, мы очень ждали. Готовились. Потому что 99% всех наших гостей – именно из других регионов. Увы, уровень дохода в Алтайском крае не такой высокий, чтобы каждый мог позволить отдохнуть в санатории. Поэтому мы надеялись, что снова будут летать самолеты и люди снова приедут", – говорит врач.

"Уже через несколько дней у нас будет заселено 65% всех номеров. Люди активно бронируют путевки на лето. Уверен, что через две недели селить будет негде", – с оптимизмом говорит главврач санатория.

"Белокуриха превратилась в город-призрак"

Не остались без зарплаты во время простоя и 250 сотрудников санатория "Сибирь" – одного из самых известных в Белокурихе. В этот период они тоже получали две трети от своего основного заработка. Как рассказывает директор "Сибири" Ольга Белова, на это ушла практически вся подушка безопасности, которую ранее планировали пустить на ремонтные работы и благоустройство прилегающей территории.

"Мы стойко вытерпели. Было тяжело почти три месяца без гостей. Белокуриха превратилась в город-призрак. У нас было много идей, как благоустроить территорию. Закупить новое оборудование. Но придется от всех этих планов отказаться. Сегодня наша задача – просто встать на ноги, начать платить людям. У нас одна "коммуналка" в месяц выходит на сумму в несколько миллионов рублей", – говорит директор санатория "Сибирь".

Поэтому когда губернатор Виктор Томенко разрешил санаториям работать, это восприняли как настоящий праздник. Еще в мае подготовили все номера, провели дезинфекцию помещений. Сотрудников обследовали на коронавирус.

По словам директора "Сибири", весь персонал будет заходить на работу через один вход. Каждого будет осматривать врач, измерять температуру. То же самое – и с пациентами. Все делают ради безопасности гостей, чтобы даже случайно не занести вирус внутрь санатория.

"Мы все прошли инструктаж. Будут работать несколько смен. Мы очень рады гостям, но не позволим никому завезти вирус к нам. При этом мы будем такими же доброжелательными и вежливыми, но объясним всем, что необходимо придерживаться правил", – говорит Ольга, посматривая на часы: вот-вот в санаторий должны были приехать туристы – первые почти за три месяца. На входе их встречали всем коллективом учреждения, включая главврача. И все – в масках и перчатках.

Как уверяют в Белокурихе, будет сделано все возможное, чтобы обезопасить пациентов санаториев от заражения COVID-19. При наличии даже легких симптомов ОРВИ сразу приедет врач, который увезет человека в специальный бокс в городской больнице. Абсолютно всем в Белокурихе (так же как и в Алтайском крае) рекомендовано соблюдать профилактические меры – как можно чаще мыть руки и носить маски.

"Туризм, санаторно-курортная деятельность – это основа экономики Белокурихи. 60-65% жителей города работают в этой системе. Остальные трудятся в обеспечивающих отраслях, которые так или иначе тоже связаны с санаторно-курортным комплексом. Поэтому для Белокурихи приостановка этой деятельности из-за пандемии имела очень серьезные последствия", – сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Чтобы поддержать индустрию туризма в связи с ситуацией по коронавирусу, правительством Алтайского края был разработан ряд мер поддержки и план поэтапного выхода отрасли из режима карантина. Как только позволили эпидемиологические условия, работа санаториев была разрешена.

Справка: по данным на 16 июня в Белокурихе открыто 16 санаториев. В них проживают 333 человека. Всего за время карантина в 2020 году город-курорт недосчитался около 40 тысяч туристов.