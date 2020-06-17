24 июня 2020: выходной или рабочий день?

Как пройдет главный Парад Победы 2020?

Начнется парад в 10:00 по местному времени и продлится полтора часа.

Как передают "Известия", в параде примут участие 225 единиц военной техники, 14 тыс. солдат и офицеров, а также расчеты из 19 стран мира. А в небе над столицей пролетят 55 самолетов и 20 вертолетов.

Парад в 2020 году будет содержать прямые отсылки к Параду победителей, который состоялся 75 лет назад, рассказал главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

В самом начале исполнят "Юбилейный встречный марш". В шествии планируют задействовать военнослужащих в исторической форме. Наряду с современными образцами военной техники зрители увидят машины времен Великой Отечественной войны. К примеру, легендарные танки Т-34/85 и самоходные установки Су-100.

В Москве вместе с Владимиром Путиным с трибун смотреть парад будут и главы иностранных государств. Окончательного списка зарубежных гостей пока нет, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По последним данным, 12 лидеров стран уже выразили готовность участвовать в мероприятии, передает ТАСС.

А в 22:00 по местному времени в Москве пройдет артиллерийский салют.