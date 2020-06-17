24 июня 2020: выходной или рабочий день?

Празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне перенесли на среду, 24 июня. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Масштабный Парад Победы пройдет на Красной площади, а вот многие города отказались от его проведения из-за пандемии. Так будем ли отдыхать в этот день, почему выбрали именно эту дату и как пройдет праздник – читайте в материале amic.ru.
75 лет назад в этот день состоялся исторический парад победителей. 24 июня 1945 года по Красной площади прошли бойцы, которые сражались под Москвой, защищали Ленинград, штурмовали Берлин. Это был первый в истории СССР военный парад Советской армии, вернувшейся домой с победой над фашисткой Германией.
Начнется парад в 10:00 по местному времени и продлится полтора часа.
Как передают "Известия", в параде примут участие 225 единиц военной техники, 14 тыс. солдат и офицеров, а также расчеты из 19 стран мира. А в небе над столицей пролетят 55 самолетов и 20 вертолетов.
Парад в 2020 году будет содержать прямые отсылки к Параду победителей, который состоялся 75 лет назад, рассказал главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
В самом начале исполнят "Юбилейный встречный марш". В шествии планируют задействовать военнослужащих в исторической форме. Наряду с современными образцами военной техники зрители увидят машины времен Великой Отечественной войны. К примеру, легендарные танки Т-34/85 и самоходные установки Су-100.
В Москве вместе с Владимиром Путиным с трибун смотреть парад будут и главы иностранных государств. Окончательного списка зарубежных гостей пока нет, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По последним данным, 12 лидеров стран уже выразили готовность участвовать в мероприятии, передает ТАСС.
А в 22:00 по местному времени в Москве пройдет артиллерийский салют.
Да. По данным Минобороны РФ и по словам Олега Салюкова, военные парады организуют в 28 российских городах.
24 июня празднование пройдет в девяти городах-героях: Волгограде, Керчи, Москве, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске и Туле.
Также парады будут в Белогорске, Владивостоке, Владикавказе, Воронеже, Екатеринбурге, Калининграде, Каспийске, Новосибирске, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Самаре, Североморске, Симферополе, Ставрополе, Улан-Удэ, Уссурийске, Хабаровске, Чите, Южно-Сахалинске.
В остальных регионах определяют местные власти. Некоторые уже изменили свои решения. Из-за неблагоприятной эпидобстановки проводить парад отказались в 13 российских городах: в Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле (данные на 16 июня).
В Кремле с пониманием отнеслись к решению глав субъектов РФ.
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Комментарии
Уважаемый Амик, когда пишете про местное время в Москве, гораздо удобнее для понимания называть его "московским".
Опять. Все пива за счёт заведения
Парад в 2020 году будет содержать прямые отсылки к Параду победителей
задрапированный Мавзолей это одна из отсылок...
Так все таки: выходной или не рабочий???
Это ж разве вещи!
Я, например, могу и на работе отдыхать, а в выходной и поработать... Вы уж там определяйтесь скорее - к чему готовиться!? Уголь шашлык покупать или диван готовить?
17.06.2020 09:46
- гость -
Опять. Все пива за счёт заведения
)))
В период самоизоляции это было хоть объяснимо, но тут что-то не то с логикой
17.06.2020 09:52
- гость -
Чо сложного-то? В трех соснах заблудились? У тебя есть рабочий график. По нему, у тебя есть выходные дни. Если 24июня, по этому графику совпадает с твоим рабочим днем, то он для тебя - нерабочий. Т.е., для большинства, кто работает по обычной пятидневке, этот день - нерабочий. Для тех, кто работает по другому графику, по которому 24 июня выпадает на выходной, то он так и будет выходным.
Новые подходы уже привели к результатам?
– В мае текущего года мы получили в два раза больше судебных приказов по сравнению с маем прошлого года. В период самоизоляции служба судебных приставов не прекращала работу, как и суды, которые работали дистанционно. Это привело к увеличению количества исполнительных документов и взысканной по ним суммы задолженности.
В Барнауле не стоит проводить парад. Московского уровня организации не достичь, а вероятность распространения коронавируса велика.
Лучше смотреть Путина по телевизору, чем Томенко вживую.