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24 июня 2020: выходной или рабочий день?

, ИА "Амител"
Парад Победы проведут в среду. А отдыхать будем?
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне перенесли на среду, 24 июня. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Масштабный Парад Победы пройдет на Красной площади, а вот многие города отказались от его проведения из-за пандемии. Так будем ли отдыхать в этот день, почему выбрали именно эту дату и как пройдет праздник – читайте в материале amic.ru.

1
Будет ли 24 июня выходным?
Да. Согласно указу президента, 24 июня 2020 года объявили нерабочим днем с сохранением зарплаты. Но праздничным этот день будет только в 2020-м.
2
Почему 24 июня?

75 лет назад в этот день состоялся исторический парад победителей. 24 июня 1945 года по Красной площади прошли бойцы, которые сражались под Москвой, защищали Ленинград, штурмовали Берлин. Это был первый в истории СССР военный парад Советской армии, вернувшейся домой с победой над фашисткой Германией.

3
Как пройдет главный Парад Победы 2020?

Начнется парад в 10:00 по местному времени и продлится полтора часа. 

Как передают "Известия", в параде примут участие 225 единиц военной техники, 14 тыс. солдат и офицеров, а также расчеты из 19 стран мира. А в небе над столицей пролетят 55 самолетов и 20 вертолетов.

Парад в 2020 году будет содержать прямые отсылки к Параду победителей, который состоялся 75 лет назад, рассказал главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков. 

В самом начале исполнят "Юбилейный встречный марш". В шествии планируют задействовать  военнослужащих в исторической форме. Наряду с современными образцами военной техники зрители увидят машины времен Великой Отечественной войны. К примеру, легендарные танки Т-34/85 и самоходные установки Су-100.

В Москве вместе с Владимиром Путиным с трибун смотреть парад будут и главы иностранных государств. Окончательного списка зарубежных гостей пока нет, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По последним данным, 12 лидеров стран уже выразили готовность участвовать в мероприятии, передает ТАСС

А в 22:00 по местному времени в Москве пройдет артиллерийский салют.

4
А в других городах парад будет?

Да. По данным Минобороны РФ и по словам Олега Салюкова, военные парады организуют в 28 российских городах.

24 июня празднование пройдет в девяти городах-героях: Волгограде, Керчи, Москве, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске и Туле.

Также парады будут в Белогорске, Владивостоке, Владикавказе, Воронеже, Екатеринбурге, Калининграде, Каспийске, Новосибирске, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Самаре, Североморске, Симферополе, Ставрополе, Улан-Удэ, Уссурийске, Хабаровске, Чите, Южно-Сахалинске.

В остальных регионах определяют местные власти. Некоторые уже изменили свои решения. Из-за неблагоприятной эпидобстановки проводить парад отказались в 13 российских городах: в Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле (данные на 16 июня).

В Кремле с пониманием отнеслись к решению глав субъектов РФ.

5
Как же "Бессмертный полк"?
24 июня его не будет. Скорее всего, шествие перенесут на 26 июля (окончательное решение не принято). Президент ранее предложил провести акцию после парада Военно-морского флота (26 июля – День ВМФ). Но "Бессмертный полк" организуют только в том случае, если позволит эпидемиологическая ситуация.
6
А что в Алтайском крае?
Пока непонятно. Официально власти не объявляли о проведении парада в Барнауле 24 июня. Однако как уточнили изданию "Толк" в пресс-службе правительства региона, губернатор Виктор Томенко примет окончательное решение до конца текущей недели. Оно будет зависеть от эпидситуации. 
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

17.06.2020 09:42
- гость -

Уважаемый Амик, когда пишете про местное время в Москве, гораздо удобнее для понимания называть его "московским".

17.06.2020 09:46
- гость -

Опять. Все пива за счёт заведения

17.06.2020 09:50
- гость -

Парад в 2020 году будет содержать прямые отсылки к Параду победителей

задрапированный Мавзолей это одна из отсылок...

17.06.2020 09:52
- гость -

Так все таки: выходной или не рабочий???
Это ж разве вещи!
Я, например, могу и на работе отдыхать, а в выходной и поработать... Вы уж там определяйтесь скорее - к чему готовиться!? Уголь шашлык покупать или диван готовить?

17.06.2020 11:06
AntonTM

17.06.2020 09:46
- гость -
Опять. Все пива за счёт заведения

)))
В период самоизоляции это было хоть объяснимо, но тут что-то не то с логикой

17.06.2020 11:09
- гость -


17.06.2020 09:52
- гость -
Чо сложного-то? В трех соснах заблудились? У тебя есть рабочий график. По нему, у тебя есть выходные дни. Если 24июня, по этому графику совпадает с твоим рабочим днем, то он для тебя - нерабочий. Т.е., для большинства, кто работает по обычной пятидневке, этот день - нерабочий. Для тех, кто работает по другому графику, по которому 24 июня выпадает на выходной, то он так и будет выходным.

17.06.2020 11:18
- гость -

Новые подходы уже привели к результатам?

– В мае текущего года мы получили в два раза больше судебных приказов по сравнению с маем прошлого года. В период самоизоляции служба судебных приставов не прекращала работу, как и суды, которые работали дистанционно. Это привело к увеличению количества исполнительных документов и взысканной по ним суммы задолженности.

17.06.2020 11:23
- гость -

В Барнауле не стоит проводить парад. Московского уровня организации не достичь, а вероятность распространения коронавируса велика.

Лучше смотреть Путина по телевизору, чем Томенко вживую.

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