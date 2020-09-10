В Алтайском крае выявили 62 новых случая коронавируса. В Рубцовске из-за пандемии коронавируса перенесли день города. А Роспотребнадзор опроверг заявление, что масочный режим с нами навсегда. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 27 из них — в Барнауле, 10 — в Ключевском районе, 4 — в Рубцовске. Остальные 21 заболевших — жители 13 городов и районов Алтайского края.
Теперь в регионе 12342 заболевших, из них 980 детей. Тяжелобольных в регионе 128 из них на аппарате ИВЛ находятся 48 человек.
За минувшие сутки в Алтайском крае скончались еще четыре пациента, которым ранее поставили диагноз COVID-19. В региональном оперштабе сообщили, что причиной смерти всех четверых стал непосредственно коронавирус. За весь период пандемии в регионе умерли 378 человек.
В Ключевском районе за последние сутки выявили сразу 10 новых случаев заражения COVID-19. Однако власти Алтайского края опровергают информацию о вспышке. Все 10 случаев за последние сутки выявили в совершенно разных селах района.
Помните, в начале недели начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова сказала, что масочный режим, скорее всего, останется с нами навсегда? Так вот, сегодня она сказала, что это не так.
"Я имела в виду, что маска теперь станет привычным средством нашей личной защиты. И будет лежать в сумочке среди прочих аксессуаров, как расческа и духи", — цитирует Егорову "Московский комсомолец".
День города в Рубцовске решили перенести минимум на неделю. Праздник должен был состояться 12 сентября, но из-за пандемии коронавируса он пройдет 19 сентября. Эта дата тоже не окончательная, ее еще могут подвинуть.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- новые изменения в коронавирусный указ: что теперь можно;
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это означает;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях
- купальный сезон завершен, но зато открыты осенняя охота, кинотеатры и бассейны;
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики;
- в какие страны можно улететь.
Что еще почитать и посмотреть 10 сентября:
- Будет ли салют на День города в Барнауле и если да, то где его смотреть?
- "Летят как болиды". Почему родители боятся отпускать детей в самую новую школу Барнаула.
- Точно поможет? А от COVID спасет? Глупые, но важные вопросы о прививках от гриппа.
- Какие памятники появились в Барнауле за последние пять лет. И что о них говорят.
- "Не опаснее, чем в Сочи". Алтайские туристы боятся, но летят в "ковидную" Турцию.
- Чем известен Игорь Степаненко, который будет отвечать за "социалку" в Алтайском крае.
Комментарии