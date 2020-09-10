Сколько заболевших в Алтайском крае 10 сентября?

62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 27 из них — в Барнауле, 10 — в Ключевском районе, 4 — в Рубцовске. Остальные 21 заболевших — жители 13 городов и районов Алтайского края.

Теперь в регионе 12342 заболевших, из них 980 детей. Тяжелобольных в регионе 128 из них на аппарате ИВЛ находятся 48 человек.