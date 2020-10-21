Число зараженных в Алтайском крае перевалило за 17 тысяч. Государственные поликлиники региона приостановят плановый прием пациентов, а в суточную статистику по заболевшим теперь будут включать бессимптомных носителей вируса. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – в материале amic.ru.
Еще 320 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 94 из них — в Барнауле. Теперь в регионе 17 103 инфицированных, среди них 1261 ребенок.
Коронавирусом уже переболели 14 553 жителя Алтайского края. За последние сутки из больниц выписали еще 299 пациентов. На лечении в инфекционных госпиталях лежат 1878 человек. Тяжелое течение болезни наблюдается у 364 зараженных, 136 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 5801 бессимптомный вирусоноситель лечится на дому.
За время пандемии в регионе скончалось 668 человек с COVID-19 (9 — за минувшие сутки. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 315 пациентов.
Вероятно, многих удивило, почему за сутки в Алтайском крае зарегистрировали так много зараженных. К тому же днем сообщали о 205 выявленных случаев.
Как объяснили в управлении Роспотребнадзора, на самом деле, сегодняшние данные в 320 выявленных инфицированных учитывают 115 бессимптомников, которые были зарегистрированы за последние трое суток.
"В формате прежней статистики на 21 октября в крае выявлено 205 больных, у 13 из которых заболевание протекает без клинической картины (бессимтомно). В дальнейшем количество инфицированных будет включать количество и заболевших и бессимптомных случаев", — пояснили в ведомстве.
Из-за огромной нагрузки на врачей алтайский Минздрав выступил с предложением отменить диспансеризацию, плановые приемы и профосмотры в государственных поликлиниках. Об этом представители ведомства заявили на совещании губернатору Виктору Томенко.
Высвободившиеся специалисты смогут помогать пациентам в борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Мы видим интенсивные обращения и по неотложной помощи — люди нуждаются в оказании помощи на дому. Сегодня для того чтобы справиться, нам надо принимать решения, которые позволят выйти из сложнейшей ситуации. Мы не сталкивались с таким объемом обращаемости и нуждаемости в медицинской помощи никогда. Для того чтобы мобилизовать всю систему, помочь первичному звену осуществлять неотложные вызовы, нам необходимо привлечь и специалистов по другим направлениям, работающих сегодня в поликлиниках", — сказал глава Минздрава Дмитрий Попов.
В некоторых поликлиниках уже ограничили плановую медпомощь, перевели ее в дистанционный формат, стали выписывать электронные рецепты, чтобы пациенты с хроническими заболеваниями оставались дома, а не стояли в очередях на прием, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Важно, что новый порядок оказания плановой помощи затронет не все сферы медицины. Так, в полном объеме будет оказана помощь онкологическим больным и пациентам с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также без внимания не останутся люди, которым необходимо экстренная помощь. Частные клиники продолжат принимать пациентов при соблюдении всех санитарных норм.
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