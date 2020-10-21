Сколько заболевших в Алтайском крае 21 октября?

Еще 320 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 94 из них — в Барнауле. Теперь в регионе 17 103 инфицированных, среди них 1261 ребенок.

Коронавирусом уже переболели 14 553 жителя Алтайского края. За последние сутки из больниц выписали еще 299 пациентов. На лечении в инфекционных госпиталях лежат 1878 человек. Тяжелое течение болезни наблюдается у 364 зараженных, 136 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 5801 бессимптомный вирусоноситель лечится на дому.

За время пандемии в регионе скончалось 668 человек с COVID-19 (9 — за минувшие сутки. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 315 пациентов.