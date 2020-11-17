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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 233

, ИА "Амител"
Главное о COVID-19 за сутки
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В Алтайском крае число зараженных COVID-19 перевалило за 23 тысячи. Студенты крупного вуза просят перевести их на дистант, а регион получил шесть новых компьютерных томографов. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько людей заразилось коронавирусом в Алтайском крае?

Еще 235 человек заболели коронавирусной инфекцией в Алтайском крае. Из них 80 – барнаульцы. Теперь в регионе 23 154 инфицированных, среди них 1673 ребенка.

Коронавирусом переболели 19 588 жителей Алтайского края. За минувшие сутки из больниц выписали еще 328 человек. В госпиталях лежат 2572 зараженных. В тяжелом состоянии находятся 604 пациента, 148 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За время пандемии в регионе скончались 980 человек с COVID-19 (+8 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 483 случаях.

2
Длинные каникулы помогли

Продленные осенние каникулы позволили существенно снизить число больных COVID-19 и ОРВИ учителей и школьников. Об этом заявила зампредседателя комитета по образованию города Барнаула Наталья Михальчук.

Среди педагогов число заболевших снизилось до 4,8%, а среди учащихся – до 2%. Это позволяет продолжать учебный процесс в очном режиме.

Также Михальчук подчеркнула, что за время дополнительных каникул в школах была проведена дезинфекция.

3
Студенты требуют дистант

Студенты АлтГУ потребовали от администрации вуза перевести их на дистант. Они опасаются заболеть и утверждают, что в учреждении не соблюдаются антиковидные меры. Учащиеся направили электронное письмо ректору Сергею Бочарову, в СМИ и Роспотребнадзор.

По словам авторов обращения, в университете не обрабатываются аудитории, охранники измеряют температуру бесконтактными термометрами, просто касаясь запястья, а масочный режим в вузе не соблюдается.

Многие студенты и преподаватели уже перенесли COVID-19 или болеют прямо сейчас, а некоторые – в тяжелой форме. На занятиях находятся по 8-10 человек, остальные болеют или не посещают пары из-за страха заражения. Поэтому учащиеся считают, что дистант – единственный выход.

4
Новые томографы и аппараты ИВЛ

В Алейске в работу запустили новый компьютерный томограф, еще пять устройств находятся на стадии тестирования в больницах Барнаула и Рубцовска. Об этом на совещании оперштаба в правительстве Алтайского края сообщила замглавы регионального Минздрава Наталья Белоцкая.

По ее словам, новые аппараты КТ позволят практически в два раза увеличить количество необходимых исследований.

Также в регион поступило 30 аппаратов ИВЛ, закупленных на федеральные деньги. С 23 ноября, после приезда специалиста, начнется монтаж оборудования в инфекционных госпиталях.

5
В Сибири новый коронавирус?

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила изменения в штамме коронавируса, который циркулирует в Сибири.

"Мы видим изменения определенные в Сибирском регионе, [что] позволяет нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант [коронавируса] с определенными мутациями", – сказала Попова на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".

При этом глава Роспотребнадзора не уточнила, что именно представляет собой новая мутация и чем она отличается от старой.

6
Масочный скандал в такси
Пассажирка такси в Барнауле ударила по лицу водителя, который отказался везти ее без защитной маски. Видео появилось в паблике "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

По словам водителя, в автомобиль села девушка без маски, а на просьбу надеть средство защиты таксист получил категорический отказ. Пассажирка заявила, что она постоянная клиентка и может ехать без маски. Мужчина попросил девушку выйти. Но та начала хамить, ударила таксиста и в нецензурной форме пообещала ему "проблемы".

Напомним, согласно "ковидному" указу, в Алтайском крае носить маски нужно и в такси.

7
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях:

О деньгах:

О детях:

О работе:

О профилактике:

Об отдыхе и развлечениях:

Что еще почитать и посмотреть 17 ноября?

  • Лопат больше, чем рук. Сможет ли Барнаул избежать снежного плена предстоящей зимой?
  • Минтранс готовится внедрить "умные" светофоры в Барнауле за 30 миллионов рублей
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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