Сколько людей заразилось коронавирусом в Алтайском крае?

Еще 235 человек заболели коронавирусной инфекцией в Алтайском крае. Из них 80 – барнаульцы. Теперь в регионе 23 154 инфицированных, среди них 1673 ребенка.

Коронавирусом переболели 19 588 жителей Алтайского края. За минувшие сутки из больниц выписали еще 328 человек. В госпиталях лежат 2572 зараженных. В тяжелом состоянии находятся 604 пациента, 148 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За время пандемии в регионе скончались 980 человек с COVID-19 (+8 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 483 случаях.