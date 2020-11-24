Сколько заболевших в Алтайском крае?

Еще 228 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 67 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 24 774 инфицированных, среди них 1730 детей.

Коронавирусом переболели уже 21 340 жителей края. За минувшие сутки из больниц выписали 198 выздоровевших. На лечении в госпиталях находятся 2375 человек. Тяжелое течение болезни наблюдается у 611 пациентов, 159 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За время пандемии скончались 1035 человек с COVID-19. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 516 случаях.