Треть тестов на COVID-19 в Алтайском крае оказались ложноотрицательными. Далеко не во всех аптеках Барнаула есть препараты для лечения коронавирусной инфекции, а в алтайских школах планируют создать свои оперштабы. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Еще 228 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 67 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 24 774 инфицированных, среди них 1730 детей.
Коронавирусом переболели уже 21 340 жителей края. За минувшие сутки из больниц выписали 198 выздоровевших. На лечении в госпиталях находятся 2375 человек. Тяжелое течение болезни наблюдается у 611 пациентов, 159 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
За время пандемии скончались 1035 человек с COVID-19. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 516 случаях.
По его словам, сейчас около 30 компаний производят тест-системы, и качество части продукции оставляет желать лучшего. Бывают ситуации, когда одна тест-система не выявляет COVID-19 у пациента с клинической картиной, а другая – выявляет.
Эксперт отмечает, что повысить точность определения могут сами пациенты. Для этого нужно отказаться от еды, питья и полоскания рта антисептиками за три часа до взятия мазка.
Министерство образования Алтайского края рекомендовало каждой школе создать собственный оперштаб по борьбе с COVID-19. В него ведомство посоветовало включить родительский комитет.
"Если ситуация с заболеваемостью детей и учителей ухудшается, решение о полном или частичном переходе на удаленку должно приниматься быстро, но чтобы родители были к этому готовы", – сказал в беседе с "Алтайской правдой" глава ведомства Максим Костенко.
По его словам, после длинных каникул эпидситуация в школах заметно улучшилась. Перед уходом на каникулы болели или находились на самоизоляции 1400 педагогов, а сейчас таких не более 300 человек. Заболеваемость у детей снизилась в три с лишним раза и составляет около 0,3%.
Представители ОНФ и заместитель председателя комитета по здравоохранению и науке АКЗС Николай Якушев проверили аптеки Барнаула. Активисты искали 15 препаратов, которые рекомендованы Минздравом для лечения коронавирусной инфекции, а также интересовались наличием масок и термометров.
Оказалось, что не во всех торговых точках есть такие медикаменты. По словам фармацевтов, проблемы возникли после введения маркировки лекарств, когда дистрибьюторы перестали делать поставки. Ситуация начала стабилизироваться после поручения президента о приостановке маркировки.
"Всего за время проведения мониторинга общественники посетили 85 аптек Алтайского края. В целом ситуация с лекарствами постепенно улучшается, но далеко не в каждой аптеке сегодня есть все необходимые препараты", – сказал Якушев.
В Барнауле штаб волонтеров #МЫВМЕСТЕ продолжает принимать заявки от людей старше 65 лет, которым рекомендовано не покидать квартиры из-за распространения COVID-19. С 9 октября ребята помогли с покупкой лекарств и продуктов 322 пожилым барнаульцам.
Волонтеры работают в две смены: с 10 до 14 часов и с 15 до 19 часов. Товары они доставляют бесплатно, заявитель оплачивает только сумму покупки. Чтобы попросить о помощи, нужно позвонить по федеральному номеру горячей линии 8-800-200-34-11 (звонок бесплатный) и по номеру телефона комитета по делам молодежи администрации Барнаула 37-03-65 (с 8:00 до 17:00 в будние дни).
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