Врач заявил о трети ложноотрицательных тестов на ковид в Алтайском крае

Порядка 30% тестов на ковид в Алтайском крае ложноотрицательные, заявил на пресс-конференции 23 ноября врач-бактериолог, доцент кафедры эпидемиологии, микробиологии и вирусологии АлтГМУ Василий Прокопьев. Он уточнил, что вероятность ложноположительных тестов намного ниже.
По его словам, в настоящее время производством тест-систем занимаются около 30 компаний, но качество части продукции оставляет желать лучшего.
Не редки ситуации, когда одна тест-система не выявляет COVID-19 у пациента с клинической картиной, свойственной заболеванию, а другая – выявляет, утверждает Прокопьев.
Повысить точность определения могут сами пациенты, если откажутся от еды, питья и полоскания рта антисептиками за три часа до взятия мазка.
В качестве альтернативы текущим системам врач назвал иммунную эмотографию на антигены. По его словам, тест занимает 15-20 минут и дает более точный результат. В качестве его основного недостатка Прокопьев назвал более высокую себестоимость. В России этот метод пока не получил распространения.
Ранее amic.ru писал, что ложные результаты тестов на коронавирус связаны сразу с несколькими ошибками как работников лабораторий, так и самих пациентов. В частности, специалисты не всегда соблюдают порядок взятия анализов, а исследуемые – правила подготовки к процедуре.
Комментарии
Они в поликлиниках совсем плохо умеют брать материал. Только в диагностическом норм.
Интересно, а что делать в такой ситуации, как у меня: кт лёгких показало матовое стекло, синдром "булыжной мостовой", синдром "воздушной бронхограммы". В заключении вирусная и бактериальная пневмонии, ,врач в ДЦ сказал, что вся клиника по снимку ковидная. Поражение легких 25%. А тест на ковид отрицательный ( и пила, и ела перед тестом, и противовирусную терапию принимала - кто же бы меня предупредил, что повезут на кт и тест?). То есть я явно болею ковидом. А вот муж и дочь считаются неконтактными, так как у меня тест отрицательный (видимо, ложноотрицательный?). И все это время ходят на работу и в школу. Хотя, по правилам, должны самоизолироваться.Страшно представить, скольких людей они могли уже перезаразить!
Может, уже стоит при выявлении контактных и отправку их на самоизоляцию руководствоваться не только тестами, но и клинической картиной болезни?