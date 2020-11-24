Врач заявил о трети ложноотрицательных тестов на ковид в Алтайском крае

Порядка 30% тестов на ковид в Алтайском крае ложноотрицательные, заявил на пресс-конференции 23 ноября врач-бактериолог, доцент кафедры эпидемиологии, микробиологии и вирусологии АлтГМУ Василий Прокопьев. Он уточнил, что вероятность ложноположительных тестов намного ниже.

По его словам, в настоящее время производством тест-систем занимаются около 30 компаний, но качество части продукции оставляет желать лучшего.

Не редки ситуации, когда одна тест-система не выявляет COVID-19 у пациента с клинической картиной, свойственной заболеванию, а другая – выявляет, утверждает Прокопьев.

Повысить точность определения могут сами пациенты, если откажутся от еды, питья и полоскания рта антисептиками за три часа до взятия мазка.

В качестве альтернативы текущим системам врач назвал иммунную эмотографию на антигены. По его словам, тест занимает 15-20 минут и дает более точный результат. В качестве его основного недостатка Прокопьев назвал более высокую себестоимость. В России этот метод пока не получил распространения.

Ранее amic.ru писал, что ложные результаты тестов на коронавирус связаны сразу с несколькими ошибками как работников лабораторий, так и самих пациентов. В частности, специалисты не всегда соблюдают порядок взятия анализов, а исследуемые – правила подготовки к процедуре.