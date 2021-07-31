Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 31 июля

В Горном Алтае переболели 18 тысяч

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 54 случая коронавируса.

За весь период в регионе выявили 19 489 заражений COVID-19. При этом выздоровели 18 000 пациентов, в том числе 52 – за последние сутки.

Умер ещё один пациент с коронавирусом. Всего в Горном Алтае зарегистрировали 308 летальных случаев.