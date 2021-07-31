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Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 31 июля

, ИА "Амител"
Какая ситуация с ковидом в регионе на сегодняшний день
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

23 человека с коронавирусной инфекцией умерли в Алтайском крае за сутки. Бригадам скорой помощи выдали экспресс-тесты на ковид, но тестировать они будут далеко не всех. Власти организуют новые места для тяжелобольных с ковидом. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией 31 июля – в подборке amic.ru.

1
Заболеваемость составила 279 человек в сутки
В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 279 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших, согласно данным сводки, выросло до 62 089. 

Выздоровели за весь период 49 024 человека, в том числе 88 – за последние сутки.

Скончались ещё 23 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3957 летальных случаев.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 816 заражённых, из них 250 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 879 коек.

2
В Горном Алтае переболели 18 тысяч
В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 54 случая коронавируса. 

За весь период в регионе выявили 19 489 заражений COVID-19. При этом выздоровели 18 000 пациентов, в том числе 52 – за последние сутки.

Умер ещё один пациент с коронавирусом. Всего в Горном Алтае зарегистрировали 308 летальных случаев.

3
Пять тысяч экспресс-тестов для скорой помощи

Станция скорой медицинской помощи Барнаула получила пять тысяч экспресс-тестов. Теперь бригады скорой помощи могут в течение 20 минут определить, заражён пациент коронавирусной инфекцией или нет.

Тестировать планируют только тех, кого собираются госпитализировать, чтобы точно определить, стоит везти пациента в ковидный госпиталь или нет.

4
Новые места в реанимации
Начались поставки нового оборудования для организации 80 реанимационных мест в ковидных госпиталях Алтайского края. 

На эти цели из краевого бюджета выделили 206 млн рублей. В частности, ведётся закупка аппаратов ИВЛ, функциональных кроватей, мониторов для контроля жизненно важных показателей, отсасыватель и шприцевой насос.

В региональном Минздраве отметили, что общее число реанимационных мест увеличится не на 80, а только на 37. Это связано с тем, что часть оборудования пойдёт на смену устаревшему.

5
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О деньгах

О работе

О профилактике

О вакцинации

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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