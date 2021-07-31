Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 31 июля

23 человека с коронавирусной инфекцией умерли в Алтайском крае за сутки. Бригадам скорой помощи выдали экспресс-тесты на ковид, но тестировать они будут далеко не всех. Власти организуют новые места для тяжелобольных с ковидом. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией 31 июля – в подборке amic.ru.
Выздоровели за весь период 49 024 человека, в том числе 88 – за последние сутки.
Скончались ещё 23 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3957 летальных случаев.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 816 заражённых, из них 250 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 879 коек.
За весь период в регионе выявили 19 489 заражений COVID-19. При этом выздоровели 18 000 пациентов, в том числе 52 – за последние сутки.
Умер ещё один пациент с коронавирусом. Всего в Горном Алтае зарегистрировали 308 летальных случаев.
Станция скорой медицинской помощи Барнаула получила пять тысяч экспресс-тестов. Теперь бригады скорой помощи могут в течение 20 минут определить, заражён пациент коронавирусной инфекцией или нет.
Тестировать планируют только тех, кого собираются госпитализировать, чтобы точно определить, стоит везти пациента в ковидный госпиталь или нет.
На эти цели из краевого бюджета выделили 206 млн рублей. В частности, ведётся закупка аппаратов ИВЛ, функциональных кроватей, мониторов для контроля жизненно важных показателей, отсасыватель и шприцевой насос.
В региональном Минздраве отметили, что общее число реанимационных мест увеличится не на 80, а только на 37. Это связано с тем, что часть оборудования пойдёт на смену устаревшему.
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