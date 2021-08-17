Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 17 августа

В пандемийный период в Алтайском крае ускорилась убыль населения, в регионе каждый день регистрируют новые случаи смерти пациентов с коронавирусом, а День города в Барнауле пройдёт без праздничных мероприятий. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с COVID-19 17 августа – в ежедневной подборке amic.ru.
Франк отметил, что на сегодняшний день в Барнауле сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, поэтому празднование Дня города планируется в сокращённом формате – без проведения массовых мероприятий. Также, чтобы не допустить массового скопления людей, принято решение не запускать фейерверки.
За 2020 год в Алтайском крае ускорилась естественная убыль населения. Как сообщает пресс-служба правительства региона, за 2020 год показатель составил 18 181 человек, что почти на 60% больше, чем годом ранее, – 11 509.
По данным Алтайкрайстата, всего за пандемийный год родилось 19 840 человек, что меньше, чем в 2019 (21 085). При этом отрицательная динамика сохраняется уже пять лет: максимум по рождаемости был достигнут в 2015 году – 30 080 человек, после чего идёт ежегодное снижение.
Рекорд по смертности от коронавируса вновь повторился в Алтайском крае. Как сообщает региональный оперштаб, в регионе скончались 26 человек, из которых 22 – от инфекции. Всего за время пандемии умерло 4359 человек.
Также 273 новых случая коронавируса зарегистрировали в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее число заболевших составляет 66 774 человека.
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