Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 17 августа

Население убывает

За 2020 год в Алтайском крае ускорилась естественная убыль населения. Как сообщает пресс-служба правительства региона, за 2020 год показатель составил 18 181 человек, что почти на 60% больше, чем годом ранее, – 11 509.

По данным Алтайкрайстата, всего за пандемийный год родилось 19 840 человек, что меньше, чем в 2019 (21 085). При этом отрицательная динамика сохраняется уже пять лет: максимум по рождаемости был достигнут в 2015 году – 30 080 человек, после чего идёт ежегодное снижение.