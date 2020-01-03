Старый мост в Барнауле закроют для движения транспорта с 5 января

Движение по коммунальному мосту через Обь в Барнауле полностью закроют с 5 января 2020 года. Это связано с ремонтом сооружения.
По данным пресс-службы мэрии города, вместо железобетонных плит на мосту смонтируют металлические, вес конструкции составит более 2 тыс. тонн. Также отремонтируют эстакады: балки пролетных строений заменят полностью. Эти работы продлятся до августа 2021 года. После специалисты начнут укладывать мостовое полотно.
Согласно контракту, ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2021 года.
Общественный транспорт, который ходил через Старый мост, теперь будет ездить по Правобережному тракту, через Новый мост. Железнодорожный транспорт перенаправят на соседние пути. На подъездах к мосту установят соответствующие знаки и заграждения, здесь будут дежурить экипажи ГИБДД.
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