Суббота, 11 Январь, 13:08

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,26
€ 68,05
Обь
16см +0



Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение украинского самолета в ИранеНовый год-2020Итоги года-2019
Новости

Актриса Екатерина Ковальчук купила платье в Барнауле

, ИА "Амител"
Алтайский магазин опубликовал фотографию звездной покупательницы
Фото: instagram.com/lila_ethno_barnaul

Фото: instagram.com/lila_ethno_barnaul

Звезда сериала "Крепостная" Екатерина Ковальчук приобрела платье в Барнауле, сообщил в своем аккаунте в Instagram один из магазинов краевой столицы.

Актриса выбрала точку продажи товаров в этническом стиле. Восточный наряд прекрасно подошел к фигуре российский артистки, подчеркивают в магазине.

"Катерина и в жизни такая же хрупкая и милая, как и её героиня", — признались сотрудники магазина.

Премьера сериала "Крепостная" на телеканале "Россия 1" состоялась 6 января. Екатерина Ковальчук сыграла в нем главную роль – крепостную Катерину Вербицкую.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

11.01.2020 11:31
Я

Известная звезда?????

11.01.2020 11:50
- гость -

Известная совсем другая - Ковальчук Анна. Эту не знаю.

11.01.2020 11:58
- гость -

А за трусами пожалте к нам, в Новоалтайск. Подешевше подберём, покрасивше.

11.01.2020 12:41
- гость -

11:58- гость - Отлично!

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
12:10
Пропавшую женщину неделю ищут в Барнауле 0
11:40
Власти Ирана признали, что украинский Boeing сбили по ошибке 3
11:28
Актриса Екатерина Ковальчук купила платье в Барнауле 4
11:05
Топ-5 приложений для похудения после новогодних праздников 0
10:44
Космонавты пообщались с алтайскими школьниками 0
10:23
Россию обязали выплатить $82,1 млн компенсации за Крым 24
09:59
Блогер, собравшая миллион для мальчика с Алтая, ответила критикам 20
09:19
Депутаты рассмотрят предложение вернуть прямые выборы мэра Горно-Алтайска 1
08:49
Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти 10
08:17
Житель Горно-Алтайска избил мать-инвалида и угрожал убить ее 2
07:56
В Италии белорус попытался убить украинца в пылу спора о Сталине 20
07:32
На пороге третьей мировой. Зачем США убили генерала Сулеймани и что будет дальше 34
07:05
Потепление до -3°C ждет Алтайский край на выходных 2
06:43
Новую породу собак утвердили в России. Кто она и как выглядит? 0
06:21
Почему 11 января называли самым страшным днем года и боялись за детей 0
06:00
Водители общественного транспорта в Барнауле пожаловались на качество уборки снега 9
23:56
Бийчанка нарвалась на аферистов при покупке щенка шпица 1
23:23
Передачи "Смехопанорама" и "Сам себе режиссер" прекратили выпускать 6
22:33
Жители Алтайского края в ночь на 11 января увидят лунное затмение 0
22:05
Алтайский подросток купил билет женщине в автобусе и стал миллионером 5
21:18
Никто не считал погибших. Депутат сравнил пожары в Австралии и Сибири 12
20:39
Руки, уши, языки. Сибирячка пожаловалась на игрушки в детской больнице 1
19:55
Цукерберг рассказал о планах изменить мир к 2030 году 2
19:13
Завкафедрой алтайского вуза отправили в колонию за взятки 0
18:48
Житель Алтайского края снял виртуальную квартиру в Шерегеше 1
18:21
Россияне стали экономить на одежде 5
17:59
Пресс-секретарь АлтГУ предложил противникам застройки сквера "не глядеть в наполеоны" 16
17:42
"Малину" в Барнауле продают почти за полмиллиарда 9
16:47
Многодетной матери смягчили наказание за гибель младенца на Алтае 1
16:32
Первое лунное затмение 2020 года: когда смотреть и что в нем особенного
В ночь с 10 на 11 января россияне увидят глубокое полутеневое лунное затмение
16:21
Пассажирский вертолет экстренно сел в Сибири. На борту находились 12 детей 2
16:05
Когда отмечать Крещение в 2020 году и почему в этот день купаются в проруби 0
15:51
Алтайские родители назвали сына в честь персонажа "Бригады" 19
15:35
Строящийся в Барнауле небоскреб "укоротили" на четыре этажа 7
15:16
А была ли смерть? Женщина ожила на собственных похоронах 0
15:01
Ешь, молись, иди: барнаульские казаки прошли 180 км крестным ходом по рекам Алтая 13
14:52
Имущество алтайского депутата Попова заинтересовало прокуратуру и суд 10
14:43
Страшные цифры. Более 170 детей пострадали в ДТП в Барнауле за 2019 год 7
14:26
Ждать ли в Алтайском крае крещенских морозов? 1
14:09
Роскомнадзор раскритиковал Чуйский тракт за покрытие 6
13:40
Танки едут на Госдуму. Один из создателей World of Tanks собрался идти в политику 12
13:20
Еще один крупный торговый центр может появиться в Барнауле 33
13:11
"Заячьи тропы": общественники раскритиковали работу мэрии Барнаула из-за уборки снега 29
13:01
Душанбе. Стамбул. Баку. Для бизнеса Алтайского края расширяют границы экспорта 0
12:48
Главная елка, снежный дрифт и сказочные концерты. Куда сходить в Барнауле в выходные 0
12:39
Плюс два. Долларовых миллиардеров в России стало больше 19
12:15
Чемпионат мира по рафтингу в 2023 году впервые может пройти на Алтае 5
12:10
В ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии на трассе Барнаул – Бийск 1
11:54
Неработающие пенсионеры Алтайского края стали получать повышенные выплаты 11
11:43
Отец сказал – отец сделал. Тимати проиграл спор дочери и сбрил бороду 12

© ИА «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.