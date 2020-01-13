Как минимум 14 многоквартирных домов расселят в Барнауле в 2020 году

По плану федеральной программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в этом году должны расселить минимум 14 многоквартирных домов. Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости".
Сносу или реконструкции подлежат жилые здания на П. Сухова, 16, Глушкова, 20, Смирнова, 77, 1-й Западной, 49а, Чеглецова, 9, Тимуровской, 54, Хлебозаводской, 12, Водопроводной, 74, Никитина, 96, Чехова, 14, Советской Армии, 52, Водников, 50, Фомина, 62, Восточной, 106.
Напомним, очередной этап реализации программы переселения жилья, которая финансируется за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ, рассчитан на 2019-2025 годы. За это время в Алтайском крае должны расселить более 8 тысяч человек из аварийных помещений общей площадью почти 125 тыс. кв. м.
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