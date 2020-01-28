Барнаул встал в многокилометровых пробках

Вечерние пробки сковали движение транспорта в Барнауле 28 января. К 18:20, по данным сервиса "Яндекс. Пробки", ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов (многокилометровые пробки).

Проспект Строителей, а также переулок Ядринцева и Змеиногорский тракт стоят на большей части своей протяженности. Аналогичная обстановка на улице Мамонтова и проспекте Красноармейском.

Напряженная ситуация с движением на участках проспекта Ленина (от ул. Партизанской до пр. Строителей), Павловского тракта (перекрестки с Попова и Малахова). Большая пробка собралась на улицах Малахова (между улицами Юрина и Антона Петрова) и Попова (перед перекрестком с ул. Трактовой).

Материал подготовлен с использованием сервиса "Яндекс.Терминал".