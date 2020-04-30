Письмо солдата Великой Отечественной спустя 77 лет получила его внучка

77 лет шло с фронта письмо бойца Великой Отечественной Ивана Плотникова. 30 апреля 2020 года его вручили в Барнауле двоюродной внучке солдата Наталье Ом. Сам он домой так и не вернулся. А детей у парня, ушедшего на войну в 19 лет, конечно же, не было. Письмо разыскали поисковики под Ярославлем и отправили его коллегам в Алтайский край. А те обратились за помощью в проект "Победа в каждом из нас". Волонтеры помогли разместить информацию в СМИ и социальных сетях с просьбой откликнуться родственников. И родственники откликнулись. На следующий же день. Оказалось, у солдата большая семья, где его до сих пор помнят.

И вот, в преддверии 75-й годовщины Дня победы письмо внучке солдата вручил координатор проекта "Победа в каждом из нас" Максим Банных.

"Так получилось, что я увидела в "Инстаграм" информацию, что ищут родственников Плотникова Ивана Яковлевича из села Огни Усть-Калманского района. Я сама как раз оттуда родом, и мои родители, и моя бабушка оттуда. В информации глаз зацепился за знакомое имя, – рассказывает внучка солдата Наталья Ом. – Бабушка часто вспоминает детство, своих братьев и сестер. Я позвонила домой, и бабушка сказала: да, это мой двоюродный брат. Стала называть, как отца его звали, как мать, как сестер. А все эти имена есть в письме. Он к ним обращался, передавал приветы. Я написала руководителю алтайских поисковиков Дмитрию Вейну, и он мне перезвонил".

Наталья рассказывает, что о дедушке известно немного: на фронт ушел в 19 лет. Был очень общительным и хорошим парнем, со всеми дружил. С фронта писал часто. Вплоть до 43-го года. А потом – пропал. И с тех пор о нем ничего не было известно.

Кстати, найденное письмо было написано 26 августа 1943 года. В нем Иван сообщает родным, что жив-здоров, передавал сестрам и брату "по чистосердечному пламенному братскому привету".

"Ни похоронка на него не приходила, ничего. И до сих пор о его судьбе ничего не знаем. Пытались найти информацию на сайтах. Нашли многое о его наградах, а вот о том, что было с ним дальше – ничего", – рассказывает Наталья.

Иван Плотников 17 июля 1943 года совершил подвиг, за который был награжден орденом Красной звезды. Сам лично устранил шесть порывов телефонной линии под артиллерийско-минометным огнем противника, чем обеспечил бесперебойную связь.



А 9 мая 1944 года при штурме города Севастополя 9 мая 1944 года под сильным пулеметным огнем восстановил семь порывов в линии связи, чем обеспечил продвижение пехоты. За это герой был представлен к медали "За отвагу".

Сейчас письмо поедет дальше: в родное село солдата – Огни. Там его очень ждет двоюродная сестра Ивана, Пелогея Павловна Брылева. "Когда мы сообщили о письме бабушке, она так радовалась! Знаете, это просто не передать. Представьте: столько лет прошло и вдруг весточка о близком родном человеке, которого ты знаешь и любишь с детства. Было много слез, воспоминаний. Вчера весь день только об этом и могла говорить", – сама с трудом сдерживая эмоции рассказывает Наталья.

В селе Огни и в Усть-Калманском районе есть и другие родственники солдата. На информацию о поиске родных Ивана Плотникова откликнулись многие и сейчас все ждут, когда письмо наконец-то приедет в Огни.

"Дедушка словно снова связал наши поколения. Спустя столько лет сумел нас всех объединить. Мы родственники, но уже как бы дальние и мало общаемся – у всех свои дела. А теперь за счет дедушки волна всколыхнулась и все друг про друга знают, начали общаться, – говорит Наталья. – Для меня самой это очень трепетно. Я люблю смотреть передачи и видео в интернете о том, как находят информацию о солдатам и той войне. И тут вдруг столкнуться самой с этим в действительности, это очень волнительно. Это частичка прошлого, частичка нашей семьи и наша причастность к такой истории".

Несмотря на то, что в семье Натальи много мужчин ушли на фронт, военных писем не сохранилось. Это будет единственным. С него решено снять копию и отдать в районный музей. Как напоминание о том, что война не закончена, пока не похоронен последний солдат.