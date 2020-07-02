Автомобиль завалило углем на алтайской трассе. Видео

ДТП с участием груженого углем грузовика произошло в поселке Веселоярск на территории Рубцовского района, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
На кадрах записи видно, что ВАЗ-2111 протаранил заднюю часть грузового автомобиля ГАЗ.
"Судя по видео, водитель легкового автомобиля "догнал" грузовик, и в результате чего уголь из кузова высыпался на легковушку и на проезжую часть", — гласит текст поста.
О пострадавших пока ничего не известно. В региональной Госавтоинспекции amic.ru уточнили, что информации о данном ДТП в ведомство не поступало. Это может говорить о том, что в нем никто не пострадал и его участники оформили происшествие самостоятельно.
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