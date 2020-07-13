Пятеро в больнице, двое погибли. На трассе Барнаул-Новосибирск произошло жесткое ДТП

В Искитимском районе на трассе Новосибирск – Барнаул произошло жесткое ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
Инцидент произошел 11 июля на 62-м километре автодороги Р-256. Водитель автомобиля Toyota Premio, следуя со стороны Искитима в направлении Новосибирска, выехал на полосу встречного движения. Там он боком задел автомобиль "Газель", а после лоб в лоб столкнулся с Toyota Ipsum.
В итоге водитель Premio и пассажир Ipsum скончались на месте. Еще пять пассажиров последнего авто, в том числе трое мужчин, женщина и 10-летний мальчик, были госпитализированы. Все пострадавшие получили черепно-мозговые травмы, а у троих диагностированы переломы.
На данный момент полиция проводит проверку по факту ДТП и устанавливает обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Когда уже запретят эти прули? Или пока не сгниют....? Надо отдельную категорию прав для прулей сделать и учить на курсах обгонять. Обгоняют как папало.
13.07.2020 13:23
- гость -
Когда уже запретят эти прули? Или пока не сгниют....? Надо отдельную категорию прав для прулей сделать и учить на курсах обгонять. Обгоняют как папало.
Дело не в руле, а том, кто за ним сидит.
Водитель Toyota Premio - очередной ушлепок.
Помер и хорошо. жаль, что унес с собой еще одного человека и другим жизни попортил и имущество.
"и учить на курсах обгонять"
У некоторых, заноза сами знаете где сидит.
У самого пруль. Обгоняю только когда 100% уверен, что успею, так полно чертей, которые пруться 2-3 обгон делать, так еще смотрят, мол. что за лошара сидит за рулем.
Еще есть умники которые идут на обгон толпой по несколько машин, еще и за фурой умудряются на обгон пристроится