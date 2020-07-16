Коралловая норка и желтый кролик. В Барнауле пройдет выставка-продажа натуральных шуб

Жаркое лето – самое время подумать о холодной сибирской зиме и купить себе долгожданную шубку. Тем более что именно сейчас многие компании предлагают очень комфортные цены. Например, Кировская меховая фабрика имеет более 170 моделей со скидкой 30% по промокоду с сайта компании. В каталоге есть норковые, мутоновые, нутриевые шубки, а также зимние наряды из французского кролика и лисицы.
Лисица в последние несколько сезонов особо популярная в ярко-рыжих тонах. Это красивые, стильные, необычайно теплые шубы, и носятся они до 10 лет. Самые роскошные – прямого кроя из лисицы-огневки.
Очень долго прослужит и привлекательный по цене мутон. Этот мех давно перестал быть скучным. Кировская фабрика отшивает шубки с разными принтами в серебристых, молочных, кофейных, черных цветах.
Шубы из стриженой нутрии выглядят изящными и напоминают норку. Мех подстригают, после чего грубые и длинные остины убираются и остается только более мягкий и пушистый подшерсток. Оттенки – от классического черного и шоколадного до изысканного "махагона" или "капучино".
Модницам придутся по вкусу шубки и полушубки из орилага (французского кролика). Это коротко стриженый мех необычной фактуры в ярких желтых, зеленых, синих или карминовых цветах.
И, конечно, королева меха – норка. Здесь можно выбрать шубки с прямым, поперечным и комбинированным расположением пластин. Длинные и короткие, черные, белые, коричневые, коралловые, пудровые или сапфировые оттенки – выбор огромный.
Фабрика принимает заказы на индивидуальный пошив. Любую шубу можно сшить по меркам покупателя, выбрав цвет, фурнитуру, вид меха. Более подробная информация в этой статье.
Выставка Кировской меховой фабрики
Дата: 16-19 июля 2020 года
Адрес: ул. Германа Титова, 50а, ДК Моторостроителей
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