Ликбез по торговле. Бизнесменам расскажут, как правильно заниматься экспортом

В Барнауле 27 июля 2020 года состоится образовательный семинар по правовым аспектам экспорта. Мероприятие пройдет с 9:00 до 18:00 в Центре "Мой бизнес" по адресу ул. Мало-Тобольская, 19.
На семинаре предприниматели обсудят базовые международные правовые акты и нормы частного права, регулирующие экспортную деятельность, изучат структуру внешнеторговых контрактов, а также разберут на конкретных примерах, как правильно работать с интеллектуальной собственностью и определять критерии выбора юристов-консультантов по внешней торговле.
Участие в семинаре для алтайских бизнесменов бесплатное. Регистрация открыта на портале мойбизнес22.рф и в мобильном приложении "Мой бизнес 22". Организатор события – Школа экспорта РЭЦ (Российский экспортный центр).
Центр "Мой бизнес"
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел. 8 800 222 8322
Сайт
Комментарии